La ruta hacia Primera: así se jugará el Reducido por el segundo ascenso

El segundo ascenso a Primera tendrá una definición apasionante, con cruces a partido único y un camino cargado de tensión hasta la gran final.

La Primera Nacional comienza a mirar de reojo el tramo más caliente de la temporada. Mientras se define quién consigue el primer ascenso, otros 15 equipos ya conocen el camino que deberán transitar en el Torneo Reducido , una competencia sin margen para el error que entregará el segundo boleto a la Liga Profesional. Cada partido será decisivo y una mala tarde puede terminar con el sueño.

Un arranque con cruces y ventaja para los mejores

El primer filtro estará compuesto por 14 equipos, aquellos que finalicen entre el segundo y el octavo puesto de las zonas A y B. La particularidad es que no todos arrancarán en igualdad de condiciones, ya que la posición conseguida durante la fase regular tendrá un peso importante al momento de definir los enfrentamientos y las localías.

Los cruces de la primera ronda serán entre equipos de diferentes zonas:

Segundo de la Zona A vs. octavo de la Zona B.

Segundo de la Zona B vs. octavo de la Zona A.

Tercero de la Zona A vs. séptimo de la Zona B.

Tercero de la Zona B vs. séptimo de la Zona A.

Cuarto de la Zona A vs. sexto de la Zona B.

Cuarto de la Zona B vs. sexto de la Zona A.

Quinto de la Zona A vs. quinto de la Zona B.

Todos estos encuentros se disputarán a partido único y será local el equipo que haya terminado mejor ubicado. En el cruce entre los dos quintos, la ventaja quedará para quien haya sumado más puntos durante la fase regular.

Si también existiera igualdad en unidades, el reglamento contempla una serie de criterios: diferencia de gol, goles a favor y, en última instancia, sorteo.

Ocho equipos quedarán en carrera por el segundo ascenso

Después de la primera ronda llegará uno de los momentos más importantes del cuadro. Los siete ganadores se encontrarán con el equipo que haya perdido la final por el primer ascenso, que se incorporará directamente en esta instancia.

Los ocho protagonistas serán ordenados en una tabla general. El perdedor de la final por el primer ascenso ocupará automáticamente el primer lugar, mientras que los restantes puestos se definirán según la posición obtenida en sus respectivas zonas, los puntos acumulados, la diferencia de gol, los goles convertidos y, si fuera necesario, un sorteo.

Con ese orden establecido, se armarán los nuevos mano a mano: 1.º vs. 8.º, 2.º vs. 7.º, 3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º.

Los cuatro vencedores avanzarán a las semifinales, donde nuevamente se confeccionará una tabla para determinar los enfrentamientos. El reglamento mantendrá los mismos criterios de desempate utilizados en la instancia anterior.

El recorrido llegará finalmente a la gran final del Reducido, donde los dos equipos que hayan logrado sobrevivir a todas las etapas se enfrentarán por el premio mayor.

El ganador de ese último partido conseguirá el segundo ascenso a la Liga Profesional y completará así el cuadro de nuevos integrantes de Primera. Un camino largo, exigente y con una característica determinante: desde el primer cruce, prácticamente no habrá margen para equivocarse.