El ciclo de KDY encargándose de la indumentaria oficial de Colón estaría llegando a su final. El vínculo está próximo a vencer y, si bien existe predisposición para continuar, en las últimas semanas aparecieron nuevos oferentes que comenzaron a ganar terreno.
Colón se encamina a cambiar de marca de indumentaria para 2027
Está pronto a finalizar el contrato con la firma KDY y, tras algunas charlas, habría otras marcas que estarían pisando más fuerte para vestir a Colón
Por Ovación
Desde hace un tiempo se viene siguiendo de cerca qué sucederá con la camiseta a partir de 2027. Con KDY la relación es buena y no habría inconvenientes que impidan una continuidad, pero distintas propuestas fueron apareciendo sobre la mesa y modificaron el escenario.
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¿Colón tendrá una nueva firma de camiseta en 2027?
Entre las alternativas que trascendieron aparece AIFIT, que actualmente viste a Newell's e Independiente Rivadavia y que habría mostrado interés en llegar a Colón. A su vez, también se conoció que Fiume acercó una propuesta para convertirse en la nueva firma encargada de la indumentaria rojinegra.
En este contexto, las conversaciones continuaron durante las últimas semanas y el panorama comenzó a inclinarse hacia un cambio. Aunque todavía no existe una confirmación oficial y KDY mantiene posibilidades de seguir, todo indica que Colón tendrá una nueva marca de indumentaria a partir de 2027.
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De esta manera, el Sabalero comienza a transitar los últimos capítulos de una etapa junto a KDY, mientras analiza las distintas alternativas que llegaron para hacerse cargo de vestir al plantel profesional.