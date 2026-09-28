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La Selección Argentina retoma los entrenamientos y ya piensa en el amistoso ante Bolivia

Después del descanso del fin de semana, el plantel de Lionel Scaloni vuelve a trabajar en Ezeiza con la mira puesta en el amistoso del miércoles en Córdoba.

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 15:11hs
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La Selección Argentina retoma los entrenamientos y ya piensa en el amistoso ante Bolivia

La Selección Argentina dejará atrás el descanso del fin de semana y volverá este lunes a los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. El plantel dirigido por Lionel Scaloni retomará la preparación de cara al amistoso del miércoles frente a Bolivia, en Córdoba, en el comienzo de una nueva serie de partidos de la Albiceleste.

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Scaloni reúne nuevamente al plantel

La práctica está prevista para las 17 y marcará el reencuentro de los futbolistas después de dos jornadas libres. La decisión del cuerpo técnico permitió que los convocados tuvieran un breve descanso antes de afrontar la parte más exigente de la agenda.

Durante el fin de semana, solamente Palacios y Leonel Flores tuvieron actividad oficial. Ambos habían sido autorizados para regresar temporalmente a sus clubes y disputar compromisos importantes.

Palacios participó con Estudiantes de la Supercopa Internacional, mientras que Flores fue titular con Boca en el encuentro frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Una vez cumplidos esos compromisos, los dos futbolistas volverán a ponerse a disposición de Scaloni.

El entrenamiento de este lunes tendrá además presencia de los medios durante los primeros 30 minutos, en una jornada que servirá para comenzar a delinear la preparación específica para el choque ante Bolivia.

El martes habrá conferencia y viaje a Córdoba

La agenda continuará el martes, cuando Lionel Scaloni se presente ante los medios desde las 14.15. Luego de la conferencia, el entrenador encabezará una nueva práctica junto al plantel antes de emprender el viaje hacia Córdoba.

El compromiso ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que afrontará Argentina durante esta fecha FIFA. Después llegará el turno de los partidos frente a Burkina Faso y Benín, ambos programados en el estadio Monumental.

Por ahora, Scaloni no entregó señales concretas sobre el equipo que utilizará ante Bolivia. La expectativa, en ese sentido, está centrada en la posibilidad de que algunos de los jóvenes convocados tengan sus primeros minutos con la camiseta de la Selección.

También habrá atención sobre aquellos futbolistas que regresaron a una convocatoria después de un período sin formar parte del plantel. El amistoso en Córdoba aparece así como una oportunidad para que el entrenador continúe evaluando alternativas y amplíe el abanico de opciones de cara a los próximos compromisos.

Selección Argentina entrenamientos amistosos Bolivia
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