El llamativo ranking que integra Tarragona en Unión tras 10 fechas del Clausura

El delantero de Unión aparece entre los 10 que más infracciones recibieron en el Clausura, una estadística que refleja su protagonismo

Unión necesita reaccionar. La derrota ante Independiente en el 15 de Abril volvió a dejar expuestas algunas de las cuestiones que Leonardo Madelón busca corregir, especialmente porque el equipo consiguió generar peligro, pero también volvió a mostrar una fragilidad que termina condicionándolo.

Con Boca en el horizonte el viernes, el Tate trabaja pensando en recuperar la regularidad y encontrar el equilibrio que todavía le está faltando. En ese escenario, Cristian Tarragona fue adquiriendo cada vez mayor protagonismo.

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El 9 de Unión, entre los que más faltas recibe

El delantero no solo aparece como una de las principales referencias ofensivas del equipo. Su manera de jugar, de aguantar la pelota y de disputar cada acción también queda reflejada en un dato particular: Tarragona está entre los 10 futbolistas que más faltas recibieron en las primeras 10 fechas del Clausura. Según las estadísticas oficiales de la Liga Profesional, el atacante de Unión recibió 19 infracciones en nueve partidos. Una cifra que permite dimensionar cuánto interviene en los partidos y la cantidad de veces que los defensores rivales recurren a la falta para frenarlo.

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El ranking tiene como líder a Ignacio Fernández de Gimnasia de La Plata, con 38 faltas recibidas. Detrás aparecen otros futbolistas que también tienen un papel importante en la generación ofensiva de sus respectivos equipos. En el caso de Tarragona, el dato adquiere una lectura particular para Unión. Cuando el delantero entra en juego, el equipo encuentra una referencia capaz de generar duelos y provocar infracciones, algo que puede transformarse en una herramienta importante en partidos cerrados.

Unión tiene en Tarragona a uno de los que más faltas reciben.

Pero Madelón también necesita que esa participación se traduzca en mayor contundencia colectiva. Unión volverá a tener una prueba exigente frente a Boca y deberá encontrar respuestas después de un partido ante Independiente en el que volvió a mostrar esa doble cara que preocupa: picante para atacar, pero vulnerable cuando el rival consigue lastimarlo. En esa búsqueda de equilibrio, Tarragona aparece como una pieza cada vez más importante. Las estadísticas también empiezan a mostrarlo desde un lugar particular: el delantero del Tate está entre los jugadores que más faltas reciben en todo el Clausura.