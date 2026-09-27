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Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó una requisa en la vivienda de un hombre de 30 años que ofrecía a la venta alhajas con características similares a las denunciadas como robadas. Secuestraron siete anillos, dos dijes, una cadena y un celular

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de septiembre 2026 · 13:54hs
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El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por un robo ocurrido en agosto pasado en una vivienda de la capital provincial.

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El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por un robo ocurrido en agosto pasado en una vivienda de la capital provincial.

Este fin de semana, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron una requisa en el domicilio de un hombre de 30 años en la ciudad de Santa Fe y secuestraron varias joyas y un teléfono celular. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por un robo ocurrido en agosto pasado en una vivienda de la capital provincial.

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La investigación por el robo de joyas en Santa Fe

La investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien relató que personas desconocidas ingresaron a su vivienda tras forzar una puerta trasera y sustrajeron dinero en efectivo y varias alhajas de oro.

A partir de la denuncia, los investigadores de la PDI realizaron entrevistas, analizaron registros de cámaras de seguridad y relevaron publicaciones en redes sociales y plataformas de compraventa.

Durante las tareas investigativas, los pesquisas detectaron que un hombre ofrecía a la venta joyas con características similares a las denunciadas como robadas, por lo que profundizaron las averiguaciones para determinar su procedencia.

Secuestraron joyas y un celular durante una requisa

Con conocimiento de la fiscal María Laura Martí, de la Fiscalía N.º 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los investigadores realizaron las diligencias correspondientes y concretaron una requisa en el domicilio de T. C., de 30 años.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron siete anillos, dos dijes, una cadena y un teléfono celular, elementos considerados de interés para el avance de la investigación judicial.

Investigan al hombre por encubrimiento en Santa Fe

Tras el procedimiento, los agentes de la Policía de Investigaciones comunicaron las actuaciones a sus superiores, quienes informaron los resultados a la fiscal María Laura Martí.

La funcionaria judicial dispuso que el hombre fuera identificado y que se le atribuyera provisoriamente el delito de encubrimiento, en relación con la investigación por el robo denunciado.

La investigación policial y judicial continúa con el objetivo de establecer la procedencia de las alhajas secuestradas y avanzar en el esclarecimiento del robo ocurrido en Santa Fe.

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