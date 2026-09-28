Francia venció a Bélgica con un golazo de Olise sobre el final

Francia se quedó con un partidazo en Bruselas gracias a una genialidad del delantero del Bayern Múnich, que recorrió 70 metros y definió para el 1-0.

Francia se llevó un triunfo de enorme valor ante Bélgica en un partido de alto vuelo por la UEFA Nations League. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane tuvo las situaciones más peligrosas, sufrió algunos pasajes ante los Red Devils y encontró el premio sobre el cierre gracias a una espectacular acción individual de Michael Olise.

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Francia tuvo las mejores chances, pero Bélgica también avisó

El seleccionado francés salió decidido a tomar el protagonismo y rápidamente generó peligro. A los 10 minutos, Désiré Doué protagonizó una gran maniobra individual, dejó atrás a Mika Godts y Joaquin Seys, pero su definición terminó impactando contra el travesaño.

Poco después, Francia volvió a quedar cerca. Andy Diouf ejecutó un tiro libre que exigió a Senne Lammens y, en el rebote, Pierre Kalulu tuvo la oportunidad de abrir el marcador. Sin embargo, Romeo Lavia apareció sobre la línea para evitar el gol.

Bélgica respondió y consiguió equilibrar el trámite. Mike Maignan tuvo que intervenir ante los intentos de Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne y nuevamente Godts, en un primer tiempo que mantuvo la intensidad de principio a fin.

En el complemento, Francia volvió a imponer condiciones y acumuló ocasiones. Doué estuvo cerca con una definición de gran factura, mientras que el palo le negó el gol a Lucas Da Cunha. Lammens también se lució ante un remate de Esteban Lepaul.

Olise apareció para definir un partidazo

Bélgica recién consiguió generar una ocasión clara a los 27 minutos de la segunda parte, después de un error de Eduardo Camavinga que dejó a Dodi Lukébakio de cara al arco. El delantero belga remató con potencia, pero Maignan respondió de gran manera.

Los locales insistieron en busca del triunfo y volvieron a probar con Diego Moreira y Lukébakio, aunque Francia resistió y mantuvo el arco en cero.

Cuando el empate parecía sellado, apareció la diferencia que le faltaba al partido. Michael Olise tomó la pelota, recorrió unos 70 metros con campo abierto, encaró hacia el área, enganchó y sacó un remate preciso contra el palo derecho de Lammens.

Golazo y desahogo para Francia, que celebró un 1-0 trabajado en Bruselas. Los Bleus extrañaron a Kylian Mbappé, pero encontraron en Olise, una de las figuras del Bayern Múnich, la individualidad necesaria para quedarse con un triunfo de alto impacto en la Nations League.