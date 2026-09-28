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Un partido del ascenso terminó con un futbolista detenido por un gesto racista

El episodio ocurrió durante Montecaseros y Atlético Palmira, por el Torneo Regional Federal Amateur. Facundo Reveco quedó detenido tras el encuentro e inició un proceso contravencional.

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 17:43hs
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Un partido del ascenso terminó con un futbolista detenido por un gesto racista

El fútbol mendocino quedó en el centro de una situación que excedió por completo lo deportivo. Durante el partido entre Montecaseros y Atlético Palmira, por el Torneo Regional Federal Amateur, el delantero Facundo Reveco habría realizado gestos racistas contra el brasileño Antonio Ponte Lourenco, situación que derivó en su detención una vez finalizado el encuentro.

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El episodio que terminó en una comisaría

La acción se produjo durante el desarrollo del partido y tuvo como protagonista a Reveco, de 26 años. El futbolista de Atlético Palmira habría llevado sus manos hacia los costados de su cuerpo y realizado movimientos asociados a la imitación de un mono, en dirección al jugador brasileño de Montecaseros.

El encuentro continuó y la situación no generó una sanción deportiva inmediata dentro del campo de juego. Sin embargo, el episodio tomó otra dimensión después del pitazo final, cuando intervino el fiscal Óscar Sívori, del Ministerio Público Fiscal de San Martín.

Por disposición judicial, Reveco fue trasladado a la Comisaría 55ª de Mendoza, donde quedó a disposición de la Justicia. El futbolista pasó la noche detenido y recuperó la libertad durante la mañana siguiente.

Según trascendió, se inició un proceso contravencional por incitación a la violencia y gestos discriminatorios, por lo que el caso ahora tendrá también consecuencias fuera del ámbito estrictamente futbolístico.

La respuesta de Atlético Palmira

Tras lo ocurrido, Atlético Palmira difundió un comunicado en el que cuestionó el procedimiento llevado adelante por el funcionario del Ministerio Público Fiscal y reclamó que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en la detención de su jugador.

La institución pidió “objetividad, imparcialidad e igualdad ante la ley” y sostuvo que también deberían analizarse otras situaciones ocurridas durante el partido.

En ese sentido, desde el club señalaron a Erik Pontes, futbolista de Montecaseros, por presuntos gestos obscenos dirigidos hacia dirigentes de Atlético Palmira, y cuestionaron que esa conducta no hubiera recibido una sanción similar.

Más allá de la postura expresada por la institución, el episodio protagonizado por Reveco abrió un nuevo capítulo que deberá resolverse fuera de la cancha, mientras el fútbol mendocino quedó atravesado por un caso que volvió a poner en discusión la necesidad de erradicar cualquier manifestación discriminatoria de los escenarios deportivos.

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