Industria metalúrgica: la producción cayó 4,4% en julio y la capacidad utilizada quedó en apenas 39,2%

La actividad acumuló una baja de 5,5% en los primeros siete meses del año y el empleo del sector también retrocedió. Santa Fe registró una caída del 3,8%, mientras que siete de cada diez empresas no prevén cambios en su producción durante el próximo trimestre.

La industria metalúrgica volvió a mostrar señales de retroceso durante julio y cerró el mes con una caída interanual del 4,4% , de acuerdo con el informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

En la comparación con junio, la actividad prácticamente no mostró variaciones: avanzó apenas 0,1% . De esta manera, el sector acumuló una contracción del 5,5% entre enero y julio de 2026 , en un contexto que la entidad calificó como de niveles históricamente bajos de producción.

Uno de los indicadores que refleja con mayor claridad la situación es la utilización de la capacidad instalada. Durante julio, las empresas metalúrgicas utilizaron solo el 39,2% de sus instalaciones productivas, seis puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año pasado.

Según Adimra, se trata de uno de los registros más bajos de la serie histórica, comparable con los niveles observados durante la salida de la pandemia en 2020.

Retroceso en las principales ramas

El escenario negativo alcanzó a prácticamente todas las actividades relevadas. Autopartes fue la única rama que mostró una mejora frente al período anterior, con un crecimiento del 1,9%, aunque también acumuló una caída del 3,1% en los últimos seis meses.

Entre las ramas que tuvieron una evolución negativa se destacó Bienes de Capital, con un retroceso interanual del 9,5%, seguido por Maquinaria Agrícola, que cayó 7,7%.

También disminuyeron Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%), Equipamiento Médico (-3,9%), Carrocerías y Remolques (-3,4%), Otros Productos de Metal (-1,7%) y Fundición (-1,5%).

La situación también se reflejó en las distintas cadenas de valor. Todas registraron una caída interanual por segundo mes consecutivo.

La mayor baja correspondió a Consumo Final, con -9,6%, mientras que Construcción retrocedió 8,2% y la cadena Agrícola cayó 7,9%. Minería, por su parte, presentó una disminución del 6,4%.

El resto de las cadenas también tuvo resultados negativos: Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y Bebidas (-2,6%) y Automotriz (-1,1%).

Adimra advirtió por la falta de demanda

El presidente de Adimra, Elio Del Re, sostuvo que la producción metalúrgica continúa estancada y atraviesa un período de productividad históricamente baja.

El dirigente empresarial señaló que la situación genera incertidumbre y dificulta proyectar una recuperación de la actividad. Además, marcó que la retracción de la demanda continúa afectando a los distintos sectores productivos.

En ese contexto, Del Re consideró necesario implementar herramientas que permitan estimular la inversión y sostener el empleo dentro del entramado industrial.

Santa Fe tuvo la caída más leve entre las principales provincias

El retroceso de la actividad metalúrgica también se observó en las principales provincias del sector, aunque con diferentes niveles de intensidad.

Córdoba registró la mayor caída, con un descenso interanual del 7,9%, impulsado principalmente por la evolución de maquinaria agrícola y autopartes.

En Buenos Aires, la actividad disminuyó 5,8%, con bajas concentradas en bienes de capital y equipamiento médico. Mendoza registró un retroceso del 4,6%, mientras que Entre Ríos cayó 4,2%, en ambos casos con incidencia de los bienes de capital.

Dentro de las provincias relevadas, Santa Fe mostró la contracción más baja, con una caída del 3,8%.

En el territorio santafesino, el resultado estuvo explicado principalmente por el desempeño de equipos y aparatos eléctricos y maquinaria agrícola, aunque el retroceso estuvo distribuido entre las empresas relevadas.

También cayó el empleo y no esperan una recuperación inmediata

El deterioro de la actividad tuvo su correlato en el mercado laboral. El empleo registrado por las empresas metalúrgicas relevadas por Adimra disminuyó 2,2% interanual en julio, mientras que frente a junio presentó una baja del 0,2%.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco anticipan un cambio significativo.

De acuerdo con la encuesta realizada por la entidad, siete de cada diez empresas no esperan modificaciones en sus niveles de producción durante el próximo trimestre.

El dato refleja un escenario de estancamiento de la actividad y ausencia de señales claras de recuperación de la demanda interna, por lo que la mayoría de las firmas mantiene una expectativa de estabilidad para los próximos meses.