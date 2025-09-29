Derrumbe en las tasas de plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

A pesar de que la TNA se mantenía en alza hace meses, la última semana del mes los rendimientos en plazos fijos cayeron considerablemente

En la última semana del mes se sintió una fuerte caída en las tasas de plazos fijos

Tras meses de altas tasas nominales anuales (TNA) en los depósitos de plazos fijos , los retornos en pesos de estos instrumentos financieros sufrieron un fuerte derrumbe. En los principales bancos, a principios de septiembre la TNA se ubicaba entre el 40 y el 45%. Sin embargo, para el último lunes del mes este porcentaje se ubica entre 32 y 38%.

Un ejemplo es lo que sucedió con el Banco Galicia, que bajó su tasa de interés de l 42% al 35% anual. De esta manera, a principios de mes, un depósito de plazo fijo de $1.000.000 rendía $1.034.000 a 30 días. Ahora, si un ahorrista inmoviliza esa cantidad de dinero rendirá $1.028.000, aproximadamente. Por lo que el retorno bajó considerablemente.

En esta nota, la tasa de interés anual que ofrecen los principales bancos a la hora de optar por un plazo fijo como forma de ahorro. Además, cuánto rinde un depósito de $1.000.000 a 30 días.

Cuánto rinde un plazo fijo en los principales bancos

Si se piensa en un depósito de $1.000.000 a 30 días, la TNA y el retorno en pesos en los principales bancos son los siguientes:

Banco Nación: 36 % anual → total aproximadamente $1.029.589 (con un depósito a 30 días)

Banco Santander: 35 % anual → $1.028.767.

Banco Galicia: 35,25 % anual → $1.028.041.

Banco Provincia: 34 % anual → $1.027.945.

Banco BBVA: 35 % anual → $1.028.767.

Banco Macro: 35,5 % anual → $1.029.197.

Banco Credicoop: 34 % anual → $1.027.945.

ICBC: 35,15 % anual → $1.028.923.

Banco Ciudad: 31 % anual → $1.025.479.

Banco Comafi: 37 % anual → $1.030.411.