En el debut de Gustavo Álvarez como entrenador, San Lorenzo empató con Deportivo Riestra

En el estadio Guillermo Laza, San Lorenzo y Deportivo Riestra igualaron 1-1. Fue el debut de Gustavo Álvarez como DT del Ciclón

San Lorenzo, en el debut de Gustavo Álvarez como entrenador, empató 1-1 con Deportivo Riestra, en condición de visitante, en el marco de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Guillermo Laza y como informó la Agencia Noticias Argentinas, el ´Guapo´ abrió el marcador con el gol del uruguayo Antony Alonso a los 31 minutos de juego mientras que el ´Ciclón´ lo igualó a los 32 minutos del complemento con el tanto de Alexis Cuello.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez no pudo meterse en zona de playoffs y se mantiene en el noveno puesto con 14 puntos, misma cantidad que el octavo Independiente. En la próxima fecha, recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Pedro Bidegain.

Por su parte, el equipo de Gustavo Benítez sigue sin ganar en el Torneo Apertura y está anteúltimo con 7 unidades. En la próxima fecha, visitará a Unión en el estadio 15 de Abril.