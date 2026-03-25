El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial instó a los municipios a regular estos vehículos mediante ordenanzas ante la ausencia de normativa provincial

Monopatines eléctricos en Santa Fe: piden que se imponga el casco obligatorio, límite de 25 km/h de velocidad y uso de ciclovías

El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial , Carlos Torres , se refirió a la creciente circulación de monopatines eléctricos en las ciudades de la provincia y alertó sobre la ausencia de regulación específica para este tipo de vehículos que circulan por las calles.

En diálogo con UNO Santa Fe , el funcionario explicó que "los monopatines están hoy en el mismo rango que las bicicletas", y aclaró que actualmente no existe registro, patentamiento ni reglamentación provincial que los alcance. "Son vehículos urbanos que no se pueden utilizar en rutas, autopistas ni vías de varias manos, pero tienen que ser regulados por las ordenanzas locales", precisó.

Ante ese vacío, Torres recomendó a los municipios avanzar en la regulación a través de ordenanzas que establezcan medidas básicas: uso obligatorio de casco, un límite máximo de 25 km/h, circulación obligatoria por ciclovías donde las haya y respeto de las señales de tránsito. "En todos los lugares donde vayan viendo que hay utilización de monopatines, hay que empezar a ordenarlo y reglamentarlo", instó.

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Velocidades de los monopatines eléctricos

El funcionario también advirtió sobre un problema concreto: algunos modelos disponibles en el mercado alcanzan velocidades muy superiores a las recomendadas. En ese sentido, destacó que en países más avanzados en la materia los propios fabricantes y vendedores advierten a los compradores que nunca deben superar los 25 km/h.

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Torres equiparó la situación con la que ya existe respecto de las bicicletas: "Cuando un inspector para a un ciclista que pasa en rojo, puede aconsejar o sugerir, pero ni siquiera puede solicitar documentación porque no tienen registro ni identificación tipo patente". Un escenario similar, señaló, es el que hoy se repite con los monopatines.

En el mismo reportaje, Torres también se refirió a la situación de las verificaciones técnicas vehiculares (VTV) tras el decreto de desregulación del Gobierno nacional. Explicó que la medida fue judicializada por la Cámara de Talleres de Revisión Técnica Vehicular de Santa Fe y otras provincias, que obtuvieron una medida cautelar que frenó su aplicación. Por eso, remarcó, en Santa Fe todo sigue igual hasta que la justicia se expida. Además, aclaró que las provincias conservan la potestad de adherir total o parcialmente a la desregulación, o directamente rechazarla.