Colón cayó sobre la hora ante Lanús y se complica en la Reserva

Colón perdió 1-0 en Cabrero y Guidi ante Lanús con un gol agónico y quedó lejos de la zona de clasificación en la Zona B del Torneo Proyección.

Colón sufrió un golpe en el cierre del partido y cayó 1-0 frente a Lanús, en el marco de la Zona B del Torneo Proyección de la Liga Profesional. El encuentro, disputado en Cabrero y Guidi, parecía encaminarse al empate, pero en tiempo de descuento apareció Gabriel Aguirre para marcar el único gol del partido a los 48 minutos del segundo tiempo.

Colón hizo un partido correcto en líneas generales, pero no logró sostener el resultado hasta el final. Cuando el punto parecía asegurado, Lanús encontró el premio mayor en la última jugada y dejó sin nada al equipo santafesino.

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El Sabalero formó con Gian Piaggio; Ibarra, Ravano, Lastra, Campagnaro; Lovato, Gaitán, Lizondo, Gallay, Cardozo e Ingravidi, buscando hacerse fuerte como visitante, pero volvió a evidenciar dificultades para cerrar los partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/2036894601517191475&partner=&hide_thread=false 45’ 2T +3 ¡GOOOOOOOOOOOL! Gabriel Aguirre abre el marcador: Lanús 1-0 Colón



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6ª fecha



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Por su parte, Lanús ratificó su gran presente en el torneo. Con esta victoria, alcanzó los 16 puntos producto de seis triunfos y un empate, y se consolidó como único líder de la Zona B, metiéndose de lleno en la pelea por el campeonato.

Colón, lejos de la clasificación

El panorama es muy distinto para Colón. Tras seis fechas disputadas, suma apenas cuatro puntos y quedó a seis unidades de Quilmes, que hoy ocupa el último puesto de clasificación a los cuartos de final.

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La derrota no solo golpea en lo anímico por la forma, sino que también lo obliga a reaccionar rápidamente si pretende mantenerse con chances en el certamen.

El Sabalero dejó pasar una buena oportunidad de sumar fuera de casa y ahora deberá recomponerse en las próximas fechas para no quedar relegado en la tabla. Porque más allá del desarrollo, el resultado volvió a ser el mismo problema.