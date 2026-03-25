Fuerte operativo para Patronato–Colón: cómo será el ingreso de los neutrales en Paraná

Habrá estrictos controles desde el Túnel Subfluvial y accesos diferenciados. Los hinchas del Sabalero deberán cumplir requisitos clave para ingresar al Grella.

Todo está listo en Paraná para un partido que tendrá un marco especial. Patronato recibirá este domingo a las 16 a Colón en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 7 de la Primera Nacional, con la presencia de 1500 hinchas neutrales.

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Ante este contexto, la Policía de Entre Ríos diagramó un importante operativo de seguridad, con múltiples anillos de control y accesos específicos para los simpatizantes que llegarán desde Santa Fe.

Hinchas de Colón, atentos: accesos definidos para evitar cruces

Las autoridades establecieron dos corredores principales para ordenar el ingreso de los hinchas visitantes y evitar cruces con el público local:

Vía 1: Av. Uranga – Av. Ramírez – Almirante Brown – Ayacucho

Vía 2: Av. Uranga – Rondeau – Churruarín – Ayacucho

Una vez en las inmediaciones del estadio, el acceso será exclusivamente peatonal por calle Ayacucho, ya sea desde Almirante Brown o Churruarín.

Controles desde el ingreso a la ciudad

El operativo comenzará en el Túnel Subfluvial y se extenderá hasta las puertas del estadio, con distintos anillos de seguridad para controlar el flujo de personas.

Túnel.jpg El Túnel Subfluvial será uno de los epicentros del control de los hinchas "neutrales", entre los que estarán los de Colón.

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con las restricciones: los hinchas de Colón deberán asistir en condición de neutrales, sin camisetas, banderas ni ningún tipo de distintivo del club.

Requisitos obligatorios

Además de cumplir con la neutralidad, los asistentes deberán presentar:

Entrada física correspondiente al sector asignado

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Se aplicará el programa “Tribuna Segura”, con el objetivo de verificar antecedentes y posibles restricciones de ingreso.

Entradas: sin venta el día del partido

Desde la dirigencia de Patronato se dispuso la venta de 1500 localidades para neutrales, con un valor de $70.000. Las mismas solo se pueden adquirir de manera presencial en la Secretaría del club (Grella 874).

Los horarios establecidos son:

Miércoles: 14 a 19

Jueves y viernes: 9 a 19

Sábado: 8.30 a 12.30

El domingo no habrá expendio de entradas, por lo que quienes no hayan comprado previamente no podrán acceder al estadio.

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El operativo apunta a garantizar una jornada sin inconvenientes en un partido que despierta gran expectativa. Con protocolos estrictos y recorridos definidos, Paraná se prepara para recibir a Colón en un duelo que promete mucho más que fútbol.