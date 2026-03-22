Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Vecinos denunciaron intensos disparos en la zona oeste de la ciudad. Hubo incidentes con la Policía y el operativo terminó con detenciones y el secuestro de un arma de guerra

Este domingo por la mañana, minutos antes del mediodía, se registraron intensos tiroteos en inmediaciones de Artigas y el terraplén , en barrio Barranquitas , en el oeste de la ciudad de Santa Fe , lo que generó momentos de terror entre los vecinos .

La situación fue reportada a la central de emergencias 911 , lo que motivó la llegada de efectivos de la Comisaría 6° . Sin embargo, al intentar intervenir, los uniformados fueron agredidos a piedrazos por varias personas presentes en el lugar.

Aprehendidos y secuestro de un arma

Ante la gravedad del episodio, se sumaron al operativo agentes del Comando Radioeléctrico, quienes junto al personal de Orden Público lograron controlar la situación.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidas seis personas, dos mujeres identificadas como B. C. y C. C., y cuatro hombres: E. D., F. G., D. S. y W. S.. Todos fueron reducidos, esposados y trasladados en distintos patrulleros a la Comisaría 3° Estación Policial Centro (EPC).

Durante el operativo, los efectivos también secuestraron un arma de guerra, una pistola calibre 9 milímetros, que presentaba olor a pólvora, lo que indicaría su reciente utilización.

arma

Delitos imputados

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial dispuso que los seis aprehendidos continúen privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos autores de los delitos de abuso de arma y tenencia indebida de arma de guerra.