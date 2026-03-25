Cayó un violento delincuente por los delitos de abuso de armas y daños en un ataque consumado en las calles del Puerto de Santa Fe

Sucedió esta mañana de miércoles en una vivienda de calle Jujuy al 4500. Aprehendieron a un muchacho de 20 años como presunto autor de los delitos de abuso de armas y daños, por un ataque consumado dentro del Puerto de Santa Fe. El aporte de testigos y las imágenes de las cámaras de videovigilancia fueron cruciales para identificarlo primero y lograr su aprehensión.

Esta mañana, y como corolario de una exhaustiva investigación que demandó los primeros 24 días del mes de marzo, y por orden de la Justicia penal de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron una vivienda ubicada sobre calle Jujuy al 4200, en barrio San Lorenzo, donde luego de la irrupción de los oficiales especialistas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía capitalina, aprehendieron al principal investigado, de 20 años, como presunto autor del delito de abuso de armas, por un hecho ocurrido a comienzos de mes en las calles interiores del Puerto de Santa Fe y con denuncia en Prefectura Naval Argentina. El principal investigado fue identificado como N. A. P., de 20 años.

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Esta mañana, a partir de las 7, y luego de llegar hasta una vivienda ubicada sobre calle Jujuy al 4500, en el barrio San Lorenzo de la capital santafesina, pesquisas de la PDI, con la colaboración de oficiales especialistas del GOE, irrumpieron en el inmueble y aprehendieron al principal investigado como presunto autor del delito de abuso de armas. El hecho investigado ocurrió en los primeros minutos del 1° de marzo dentro del Puerto de Santa Fe, donde un muchacho de 20 años llegó con su automóvil hasta la oficina de Prefectura Naval Argentina y expuso que, mientras transitaba con su vehículo particular VW Gol, patente PMS 974, en inmediaciones del McDonald’s a la altura del Dique 2, dos ocupantes de una moto lo venían siguiendo, y que al llegar a cercanías del comedor Ríos de Gula creyó ver por el retrovisor que lo amenazaron con un arma y luego escuchó el estallido de la luneta trasera de su vehículo. Posteriormente, vio a los dos autores del daño alejarse de la zona.

Elementos secuestrados

Durante la requisa realizada dentro del inmueble allanado, con la presencia de testigos, los investigadores policiales secuestraron una moto Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos, patente A207DCY; dos teléfonos celulares, uno marca iPhone y el restante Motorola; dos camperas, una azul y otra negra, ambas con la inscripción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); una camiseta del Club Atlético Colón de Santa Fe y una chapa patente AF302LE que, conforme al Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA), fue hallada por la madre del aprehendido en la vía pública en 2003 y publicada en redes sociales para ubicar al propietario, siendo que pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Delitos imputados

Informaron la novedad sobre el allanamiento en el inmueble de calle Jujuy al 4200 del barrio San Lorenzo a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que el muchacho aprehendido continúe privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor de los delitos de abuso de armas y daños.