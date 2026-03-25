El equipo que probó Scaloni para el amistoso de la Selección Argentina con Mauritania

Con Senesi y sin De Paul, el DT Lionel Scaloni realizó algunas pruebas y tiene definido gran parte del equipo para el amistoso del viernes en La Bombonera

De cara al primero de los dos amistosos que disputará en esta fecha FIFA, que será el viernes desde las 20.15 ante Mauritania, la Selección Argentina volvió a entrenarse este miércoles y Lionel Scaloni dio algunos detalles del posible equipo que comenzará el partido.

Con los tradicionales primeros 15 minutos abiertos a la prensa, la Albiceleste retomó las prácticas con todos los jugadores a disposición, aunque Lionel Messi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y algunos más salieron más tarde, tras una breve conversación en una de las carpas. De todas maneras, todos están disponibles y listos para jugar, si Scaloni así lo desea.

Para este primer partido ante Mauritania, Scaloni planea poner un equipo con mayoría de los habituales titulares con Messi a la cabeza aunque todavía no definió algunas posiciones, según lo que se pudo saber del primer ensayo.

Una de las dudas pasa por el arquero: Scaloni debe definir si decide que ataje Emiliano Martínez o si le da la chance de jugar a Gerónimo Rulli o Juan Musso, los otros que fueron citados para estos dos amistosos.

En la defensa, Nahuel Molina jugó por la derecha; Cristian Romero lo hizo como primer central y el segundo fue Marcos Senesi, a quien Scaloni le dará minutos pensando en que Nicolás Otamendi está suspendido para la primera fecha del Mundial y Lisandro Martínez no está en la convocatoria por lesión.

En tanto, la otra duda para el viernes está en el lateral izquierdo, ya que el técnico rotó a Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Un escalón por detrás está Gabriel Rojas, quien tiene su primera convocatoria gracias al muy buen rendimiento que muestra en Racing.

En la mitad de la cancha no estuvo De Paul, quien con alguna molestia se ausentó del último partido de Inter Miami en la MLS. Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández se sumaron a Messi, en tanto que Julián Alvarez será el 9 y el acompañante es el otro interrogante: Nicolás González o Thiago Almada. En esta convocatoria tampoco está Lautaro Martínez, otro de los lesionados que tiene la Selección Argentina.

La probable formación

De esta manera, hoy un posible 11 de Argentina tendría a Martínez o Rulli o Musso, Molina, Romero, Senesi, Tagliafico o Acuña; Mac Allister, Paredes y Enzo Fernández; Messi, Julián Alvarez y Nico González o Almada.

Scaloni afronta esta doble fecha FIFA con 30 jugadores y estas prácticas serán importantes para el entrenador debido a que serán las últimas antes de definir la lista definitiva de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.