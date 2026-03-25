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Cómo llega Regatas Corrientes al duelo ante Unión por la Liga Nacional

Unión se mide este jueves ante Regatas Corrientes en el Malvicino, con la necesidad de recuperarse y seguir en la pelea por los playoffs.

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 18:34hs
Cómo llega Regatas Corrientes al duelo ante Unión por la Liga Nacional

En un momento decisivo de la temporada, Unión se prepara para un compromiso exigente. Este jueves desde las 22.15 recibirá en el Ángel Malvicino a Regatas Corrientes, en un duelo clave por la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que será televisado por TyC Sports, contará con el arbitraje de Oscar Britez, Julio Dinamarca y Nicolás Danna.

Unión, con una oportunidad para reaccionar

El equipo santafesino llega golpeado tras la dura derrota como local frente a Olímpico de La Banda, por 83-101, un resultado que dejó expuestas varias falencias y complicó su situación en la tabla.

Actualmente, Unión se ubica en la 14ª posición, con un registro de 12 triunfos y 17 caídas, y necesita sumar para no perder terreno en la lucha por ingresar a los playoffs.

Regatas Corrientes, un rival en alza

Del otro lado estará un Regatas que atraviesa un momento distinto. El conjunto correntino viene de superar a Ferro Carril Oeste por 77-70, en lo que fue el debut de Leandro Ramella como entrenador.

Con un récord de 17 victorias y 13 derrotas, el Remero se posiciona décimo y busca seguir escalando en la recta final de la fase regular.

La mirada desde Regatas Corrientes

En la previa, el base Andrés Jaime analizó el cruce y destacó la exigencia que representa enfrentar a Unión.

“Es un equipo duro, que está peleando por meterse en playoffs. Tenemos que tratar de llevarnos el juego y seguir mejorando”, señaló.

Además, remarcó la importancia del momento del equipo: “Si en estos últimos partidos tenemos una racha positiva, nos podemos acomodar arriba de nuevo. Hay que ir partido a partido”.

El Malvicino, escenario clave

Para Unión, el partido representa mucho más que un juego más en el calendario. Es la posibilidad de hacerse fuerte en casa y recuperar confianza en un tramo donde cada victoria pesa.

Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, el margen se achica. Y ante un rival en crecimiento, el Tatengue tendrá una prueba de carácter para sostener sus aspiraciones.

Unión Regatas Corrientes Liga Nacional
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