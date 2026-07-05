Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en junio una suba interanual del 0,9 por ciento a precios constantes, impulsadas principalmente por el pago del medio aguinaldo y el movimiento comercial generado por el Mundial de fútbol.
El aguinaldo y el Mundial le dieron un respiro a las pymes con las ventas en junio, pero el consumo no arranca
Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el repunte del sexto mes del año fue impulsado por el pago del aguinaldo y el movimiento generado por el Mundial. Sin embargo, la mejora no alcanzó para revertir la tendencia del año.
Sin embargo, la mejora no alcanzó para revertir la tendencia del año: el primer semestre cerró con una retracción acumulada del 2,5%.
Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en la comparación con mayo las ventas cayeron un 1,3%, lo que refleja que el repunte de junio estuvo asociado a factores puntuales más que a una recuperación sostenida del consumo.
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Las ventas crecieron de la mano del aguinaldo
Desde la entidad señalaron que la liquidez extraordinaria derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el aumento de las compras vinculadas al Mundial dinamizaron la demanda en algunos rubros específicos, aunque el consumidor continuó mostrando un comportamiento cauteloso y priorizando gastos concretos.
En cuanto a la situación de los comercios, el 50,1% de los empresarios consultados afirmó que su escenario económico se mantuvo estable respecto de un año atrás, mientras que el 43,1% aseguró atravesar una situación peor y apenas un 6,8% manifestó una mejora.
Las expectativas para los próximos doce meses también reflejan cautela. Más de la mitad de los comerciantes (52,3%) cree que la actividad permanecerá sin cambios, un 37,7% espera una mejora y el 10% proyecta un deterioro.
La prudencia también se trasladó a las decisiones de inversión. El 59,3% de los consultados consideró que el contexto actual no es favorable para ampliar negocios o realizar nuevas inversiones, frente a un 12,2% que sí lo cree conveniente y un 28,5% que aún no tiene una definición.
El desempeño fue dispar entre los distintos sectores relevados. Los mayores incrementos interanuales correspondieron a Perfumería, con una suba del 9,5%, seguida por Farmacia (5,4%), Alimentos y bebidas (2,9%) y Textil e indumentaria (1,9%).
En cambio, las mayores caídas se registraron en Bazar, decoración y muebles (-3,1%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2%) y Calzado y marroquinería (-1%).
Avance del comercio electrónico
Uno de los datos destacados del informe fue el avance del comercio electrónico entre los negocios con locales físicos. Durante junio, las ventas online crecieron 16,7% en comparación con el mismo mes del año anterior y aumentaron 4,1% frente a mayo, una vez descontados los efectos estacionales.
Para Came, el desempeño de junio respondió a estímulos excepcionales y no refleja un cambio de tendencia. La entidad sostuvo que el consumidor continúa administrando con cuidado su presupuesto, concentrando las compras en bienes puntuales y postergando la adquisición de productos de mayor valor.
Al mismo tiempo, los comerciantes advirtieron sobre una creciente presión sobre la rentabilidad por el aumento de los costos fijos y la mayor competencia de productos importados. En ese escenario, el sector mantiene una estrategia de cautela financiera, con escasas expectativas de expansión en el corto plazo y una marcada postergación de nuevas inversiones.