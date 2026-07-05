Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el repunte del sexto mes del año fue impulsado por el pago del aguinaldo y el movimiento generado por el Mundial. Sin embargo, la mejora no alcanzó para revertir la tendencia del año.

El aguinaldo y el Mundial le dieron un respiro a las pymes con las ventas en junio, pero el consumo no arranca

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en junio una suba interanual del 0,9 por ciento a precios constantes, impulsadas principalmente por el pago del medio aguinaldo y el movimiento comercial generado por el Mundial de fútbol.

Sin embargo, la mejora no alcanzó para revertir la tendencia del año: el primer semestre cerró con una retracción acumulada del 2,5%.

Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en la comparación con mayo las ventas cayeron un 1,3%, lo que refleja que el repunte de junio estuvo asociado a factores puntuales más que a una recuperación sostenida del consumo.

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Las ventas crecieron de la mano del aguinaldo

Desde la entidad señalaron que la liquidez extraordinaria derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el aumento de las compras vinculadas al Mundial dinamizaron la demanda en algunos rubros específicos, aunque el consumidor continuó mostrando un comportamiento cauteloso y priorizando gastos concretos.

En cuanto a la situación de los comercios, el 50,1% de los empresarios consultados afirmó que su escenario económico se mantuvo estable respecto de un año atrás, mientras que el 43,1% aseguró atravesar una situación peor y apenas un 6,8% manifestó una mejora.

Las expectativas para los próximos doce meses también reflejan cautela. Más de la mitad de los comerciantes (52,3%) cree que la actividad permanecerá sin cambios, un 37,7% espera una mejora y el 10% proyecta un deterioro.

La prudencia también se trasladó a las decisiones de inversión. El 59,3% de los consultados consideró que el contexto actual no es favorable para ampliar negocios o realizar nuevas inversiones, frente a un 12,2% que sí lo cree conveniente y un 28,5% que aún no tiene una definición.

El desempeño fue dispar entre los distintos sectores relevados. Los mayores incrementos interanuales correspondieron a Perfumería, con una suba del 9,5%, seguida por Farmacia (5,4%), Alimentos y bebidas (2,9%) y Textil e indumentaria (1,9%).

En cambio, las mayores caídas se registraron en Bazar, decoración y muebles (-3,1%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2%) y Calzado y marroquinería (-1%).

Avance del comercio electrónico

Uno de los datos destacados del informe fue el avance del comercio electrónico entre los negocios con locales físicos. Durante junio, las ventas online crecieron 16,7% en comparación con el mismo mes del año anterior y aumentaron 4,1% frente a mayo, una vez descontados los efectos estacionales.

Para Came, el desempeño de junio respondió a estímulos excepcionales y no refleja un cambio de tendencia. La entidad sostuvo que el consumidor continúa administrando con cuidado su presupuesto, concentrando las compras en bienes puntuales y postergando la adquisición de productos de mayor valor.

Al mismo tiempo, los comerciantes advirtieron sobre una creciente presión sobre la rentabilidad por el aumento de los costos fijos y la mayor competencia de productos importados. En ese escenario, el sector mantiene una estrategia de cautela financiera, con escasas expectativas de expansión en el corto plazo y una marcada postergación de nuevas inversiones.