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Ferro venció a San Telmo y quedó como único lider en la Zona A

Un triunfo vital logró Ferro en condición de local al superar a San Telmo por 2-1. Con esta victoria, suma 37 puntos y es el único puntero

5 de julio 2026 · 18:17hs
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Ferro venció a San Telmo 2-1 y es el único líder en la Zona A.

Ferro venció a San Telmo 2-1 y es el único líder en la Zona A.

La derrota de Deportivo Morón ante Defensores de Belgrano le daba la chance a Ferro de poder quedar como único puntero en la Zona A.

Ferro ganó y es el único líder

Y el elenco dirigido por Juan Sara no la desaprovechó, venciendo en condición de local a San Telmo por 2-1. Los dos goles llegaron en la primera etapa por intermedio de Lautaro Parisi y Enzo Hoyos.

Mientras que el Candombero logró descontar en la etapa final a través de Martín Batallini, quien luego vería la tarjeta roja para terminar jugando con 10 futbolistas.

Con este triunfo, Ferro suma 37 puntos y le saca tres ventaja a Deportivo Morón que se ubica 2° con 34 unidades, en tanto que el Sabalero es 3° con 32.

Ferro San Telmo líder
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