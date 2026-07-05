Ferro venció a San Telmo y quedó como único lider en la Zona A

Un triunfo vital logró Ferro en condición de local al superar a San Telmo por 2-1. Con esta victoria, suma 37 puntos y es el único puntero

Ferro venció a San Telmo 2-1 y es el único líder en la Zona A.

La derrota de Deportivo Morón ante Defensores de Belgrano le daba la chance a Ferro de poder quedar como único puntero en la Zona A.

Y el elenco dirigido por Juan Sara no la desaprovechó, venciendo en condición de local a San Telmo por 2-1. Los dos goles llegaron en la primera etapa por intermedio de Lautaro Parisi y Enzo Hoyos.

"Lautaro Parisi"



Por el gol del jugador de Ferro ante San Telmo. pic.twitter.com/sLQ6pDDjMA — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 5, 2026

Mientras que el Candombero logró descontar en la etapa final a través de Martín Batallini, quien luego vería la tarjeta roja para terminar jugando con 10 futbolistas.

"Enzo Hoyos"



Por el gol del jugador de Ferro ante San Telmo. pic.twitter.com/AzLfq9sLdj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 5, 2026

Con este triunfo, Ferro suma 37 puntos y le saca tres ventaja a Deportivo Morón que se ubica 2° con 34 unidades, en tanto que el Sabalero es 3° con 32.