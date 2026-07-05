La derrota de Deportivo Morón ante Defensores de Belgrano le daba la chance a Ferro de poder quedar como único puntero en la Zona A.
Ferro venció a San Telmo y quedó como único lider en la Zona A
Un triunfo vital logró Ferro en condición de local al superar a San Telmo por 2-1. Con esta victoria, suma 37 puntos y es el único puntero
5 de julio 2026 · 18:17hs
Ferro ganó y es el único líder
Y el elenco dirigido por Juan Sara no la desaprovechó, venciendo en condición de local a San Telmo por 2-1. Los dos goles llegaron en la primera etapa por intermedio de Lautaro Parisi y Enzo Hoyos.
Mientras que el Candombero logró descontar en la etapa final a través de Martín Batallini, quien luego vería la tarjeta roja para terminar jugando con 10 futbolistas.
Con este triunfo, Ferro suma 37 puntos y le saca tres ventaja a Deportivo Morón que se ubica 2° con 34 unidades, en tanto que el Sabalero es 3° con 32.