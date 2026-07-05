Bonansea se vistió de héroe: "Lo importante fue que Colón ganó"

El delantero cortó una sequía de 14 fechas con el tanto sobre el final que selló el 1-0 ante Deportivo Madryn en el Abel Sastre. El Sabalero sumó tres puntos de oro para seguir prendido en la pelea por la Zona A de la Primera Nacional.

Alan Bonansea apareció cuando Colón más lo necesitaba. Después de 14 fechas sin convertir, el delantero rompió la sequía con un gol a los 42 minutos del segundo tiempo para darle al Sabalero un triunfo enorme por 1-0 frente a Deportivo Madryn, en el Abel Sastre, por el arranque de la segunda rueda de la Primera Nacional.

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El atacante no marcaba desde la séptima jornada, cuando había anotado en la derrota frente a San Telmo. Esta vez, su conquista tuvo un valor mucho mayor: le permitió a Colón quedarse con tres puntos fundamentales en una cancha muy complicada y seguir en la conversación por el ascenso.

Aunque Ferro se consolidó como líder tras vencer 2-1 a San Telmo en Caballito, el equipo de Ezequiel Medrán dio una muestra de carácter y continúa a cinco unidades de la cima, con mucho campeonato por delante.

"Laburamos para esto"

Con la tranquilidad del deber cumplido, Bonansea valoró el esfuerzo colectivo por encima de su conquista personal.

"La verdad que sí. Laburamos para eso y, como decís, es una victoria importante para lo que viene", sostuvo apenas finalizado el encuentro.

El delantero fue el encargado de empujar a la red una de las últimas situaciones claras que tuvo Colón, definiendo con serenidad para desatar el festejo rojinegro en Puerto Madryn.

El gol que tanto buscaba Bonansea en Colón

Bonansea explicó cómo vivió la jugada que terminó definiendo el partido y reconoció que venía buscando una oportunidad como esa.

"Por momentos se me estaba negando, pero me estaba encontrando bien. Fue el triunfo del equipo más que nada. Se ve el esfuerzo de todos durante la semana y la gente también se lo merece", destacó.

El delantero fue uno de los futbolistas que más insistió durante el partido y terminó siendo premiado con un gol que puede valer mucho más que tres puntos.

La importancia de insistir

El atacante también analizó el desarrollo del encuentro y remarcó que Colón nunca perdió la convicción de ir por la victoria.

"Se vio un lindo partido, porque los dos lo querían ganar. Creo que la clave estuvo en no dejar de intentar y poner siempre la idea por delante de la adversidad", afirmó.

En un trámite muy parejo y con pocas ventajas, el Sabalero encontró el premio en el tramo final gracias a la insistencia y la paciencia para seguir buscando el arco rival.

Un mensaje para lo que viene

Bonansea sabe que el triunfo puede representar un punto de inflexión para Colón en la segunda parte del campeonato, aunque también dejó un mensaje de cautela.

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"Todos los partidos son claves porque hay que ganarlos. Y cuando el partido se pone difícil también hay que ser inteligentes y entender que, si no se puede ganar, al menos no hay que perder", reflexionó.

En Madryn, Colón hizo las dos cosas: fue inteligente durante gran parte del encuentro y encontró el gol sobre el final para llevarse una victoria de enorme valor. Y Bonansea, que volvió a festejar después de más de tres meses, terminó siendo el héroe de una tarde que puede marcar un antes y un después en la ilusión sabalera por regresar a Primera División.