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Franco García, clave en su debut en Colón: "Lo importante fue sacar el partido adelante"

El extremo tuvo su estreno con la camiseta de Colón, ingresó en el complemento y fue determinante para cambiarle la cara al equipo en el triunfo 1-0 sobre Deportivo Madryn. El Sabalero volvió a prenderse en la pelea por la punta de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 17:20hs
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Franco García, clave en su debut en Colón: Lo importante fue sacar el partido adelante

Prensa Colón

Franco García tuvo el debut que imaginaba cuando aceptó el desafío de llegar a Colón. El extremo ingresó en el segundo tiempo, aportó desequilibrio y velocidad , y fue una de las piezas que modificó el desarrollo del partido para que el Sabalero consiguiera una victoria clave por 1-0 ante Deportivo Madryn, en el estadio Abel Sastre.

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El triunfo le permitió al equipo de Ezequiel Medrán volver a meterse de lleno en la pelea de la Zona A de la Primera Nacional. Si bien Ferro derrotó a San Telmo y quedó como único líder, Colón continúa a cinco puntos de la cima y aprovechó además la derrota de Deportivo Morón para descontarle diferencias a uno de sus rivales directos.

Una vez finalizado el encuentro, el "Guachi" no ocultó su satisfacción por el estreno con la camiseta rojinegra.

"La verdad que muy contento. Hace pocos días que estoy con el plantel y voy entendiendo la metodología de trabajo del cuerpo técnico. Hay un grupo muy lindo y se merece triunfos como este. Contento de coronar la tarde con una victoria", expresó.

Un estreno en un contexto de máxima exigencia para Colón

García llegó hace apenas unos días al club y rápidamente fue convocado por Medrán para un partido de enorme importancia.

Lejos de sentir el peso del debut, el exjugador de Brown de Adrogué aportó frescura en los metros finales y le dio otra dinámica al ataque sabalero en un encuentro muy cerrado. El propio futbolista reconoció la complejidad del desafío.

"Fue un partido durísimo. Todos los partidos en esta categoría son muy difíciles y ahora, en la segunda rueda, el margen de error es cada vez menor. Tenemos que ser protagonistas tanto de local como de visitante", sostuvo.

En ese sentido, destacó la actitud que mostró el equipo desde el arranque. "Creo que fuimos protagonistas desde el primer minuto. Afrontamos el partido de la mejor manera y por eso nos vamos contentos".

Franco García, y un ingreso que cambió el partido para Colón

Cuando Colón necesitaba variantes para romper el desarrollo del encuentro, Medrán apostó por el ingreso de García, quien respondió con movilidad, uno contra uno y profundidad por el sector ofensivo.

Su actuación fue una de las notas positivas de la tarde y el propio jugador admitió que le tocó ingresar en un momento complejo.

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"Me tocó entrar en un momento complicado, en un partido muy presionado, como demanda esta categoría. Lo importante es que logramos sacar el partido adelante y llevarnos una victoria muy importante", afirmó.

Con apenas unos entrenamientos junto al plantel, Franco García dejó una imagen más que alentadora en su estreno con la camiseta de Colón. Su desequilibrio y velocidad le dieron otra cara al equipo en un triunfo que puede marcar un punto de partida para afrontar una segunda rueda donde el objetivo sigue siendo el mismo: pelear hasta el final por el ascenso a Primera División.

Colón Franco García Madryn
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