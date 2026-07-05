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Lértora destacó la reacción de Colón: "Dimos un golpe sobre la mesa"

El capitán de Colón destacó la reacción del equipo para revertir el resultado ante Deportivo Madryn, valoró el compromiso del plantel frente a las adversidades y explicó cómo vivió su cambio de posición.

5 de julio 2026 · 18:00hs
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Lértora destacó la reacción de Colón: Dimos un golpe sobre la mesa

Federico Lértora fue el reflejo de un Colón que se adaptó a todo para quedarse con tres puntos de enorme valor en Puerto Madryn. El capitán arrancó el partido como volante central, pero debió retroceder a la zaga luego de la lesión de Nicolás Thaller, en un equipo que ya había llegado diezmado por la suspensión de Federico Rasmussen y la ausencia de Pier Barrios.

Desde ese lugar de liderazgo, el mediocampista valoró la reacción del Sabalero para dar vuelta un partido que parecía complicarse y que terminó con una victoria por 2-1 que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.

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"Hoy fue un desahogo. Veníamos de perder un partido con Chaco que no merecíamos perder y que nos había golpeado muy fuerte. Arrancamos con un escenario adverso y la fortaleza y la valentía que demostró el equipo para darlo vuelta muestran que queremos competir y ser protagonistas del torneo", expresó.

Preparado para jugar donde hiciera falta en Colón

La lesión de Thaller obligó a Medrán a rearmar la defensa sobre la marcha. Lértora pasó a ocupar un lugar como zaguero junto a Sebastián Olmedo, mientras Agustín Toledo ingresó para reforzar el mediocampo.

El capitán reveló que esa variante ya había sido ensayada durante la semana.

"Lo habíamos trabajado por las dudas. Lamentablemente se lesionó Nico y hubo que hacerlo. Estamos todos a disposición del grupo. Además, estoy contento por el ingreso de Toledo, porque entró muy bien y nos ayudó muchísimo. Eso demuestra que no solamente cuentan los once que arrancan, sino también los que ingresan".

La autocrítica por el gol recibido en Colón

Más allá de la alegría por el triunfo, Lértora no esquivó responsabilidades al analizar la jugada que terminó en el empate transitorio de Deportivo Madryn.

Incluso reconoció su error en la acción. "No es solamente responsabilidad de Olmedo. Yo me quedo mirando la pelota y pierdo la marca. El rival me cabecea atrás. Esa responsabilidad también es mía".

Sin embargo, explicó que el equipo volvió a sufrir por pequeños detalles, tal como había ocurrido en la derrota frente a Chaco For Ever.

"Tanto este partido como el anterior el equipo hizo un trabajo muy serio y muy sólido. Nos convierten en jugadas donde se juntan dos o tres errores. Eso es lo que más bronca da".

"El equipo mostró hombría"

El experimentado volante destacó que, a diferencia de otros encuentros, esta vez Colón encontró respuestas futbolísticas y emocionales para revertir el marcador.

"Rescato que el equipo, a pesar de ir perdiendo, se sobrepuso, mostró hombría y logró revertir el resultado. El otro día recibimos un golpe; hoy nosotros dimos un golpe sobre la mesa".

Para Lértora, la reacción no fue producto de la desesperación, sino de la confianza en el trabajo realizado.

"No creo que necesitemos un golpe para reaccionar. Al contrario, sentimos que nos golpean cuando parecía que teníamos el partido controlado. Lo importante fue que seguimos insistiendo y esta vez lo conseguimos".

Un mensaje para el plantel y los hinchas de Colón

Sobre el cierre, el capitán destacó el compromiso que viene mostrando el grupo a lo largo de la temporada y aseguró que la actitud nunca estuvo en discusión.

"Si hay algo que no se le puede reprochar a este equipo es la actitud, las ganas y el convencimiento. Después habrá partidos donde jugamos mejor o peor, pero este grupo tiene mucha hambre y mucha hombría".

También dedicó unas palabras para los hinchas sabaleros, que llegaban golpeados tras la caída frente a Chaco For Ever.

"Necesitábamos ganar porque desde el triunfo las cosas se hacen más fáciles para seguir creciendo. También era una caricia para la gente, porque sabemos que sufrió mucho el último partido. Hoy arrancamos bien la segunda rueda y tenemos que seguir mejorando".

El desafío de sostener la recuperación

Por último, Lértora puso el foco en una deuda que Colón comenzó a saldar con el triunfo en Puerto Madryn: el rendimiento fuera de Santa Fe.

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"La campaña como visitante había sido baja para lo que pretendíamos. Creo que la venimos levantando y ahora tenemos que seguir. También nos toca revalidar esto en casa, porque hace bastante que no ganamos de local".

Con un capitán que terminó jugando en dos puestos distintos y un equipo que mostró personalidad para sobreponerse a todas las dificultades, Colón dio un paso importante en el inicio de la segunda rueda. Ahora, el objetivo será darle continuidad a esa reacción para seguir descontando puntos en la lucha por el ascenso.

Colón Lértora Madryn
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