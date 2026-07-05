Unión cerró una venta millonaria: Del Blanco se va al Racing de Estrasburgo

El lateral izquierdo continuará su carrera en la Ligue 1 tras acordarse una transferencia de tres millones de dólares, superior a la cláusula de salida que tenía en el Tatengue.

Unión está a punto de concretar una de las ventas más importantes de los últimos años. A falta de la oficialización, Mateo Del Blanco continuará su carrera en el Racing de Estrasburgo, que acordó comprar al lateral izquierdo por 3.000.000 de dólares, un monto superior a la cláusula de rescisión que figuraba en su contrato.

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La negociación se terminó de cerrar en las últimas horas y representa una excelente noticia para las arcas rojiblancas, ya que el club no solo conservará un mayor margen económico, sino que además concreta la transferencia de uno de los futbolistas con mayor proyección surgidos de las divisiones inferiores.

Una operación mejor de lo esperado para Unión

En un principio, todo hacía indicar que el club francés ejecutaría la cláusula de salida, fijada en 2,5 millones de dólares.

Sin embargo, las conversaciones entre las instituciones derivaron en un acuerdo superior, que elevará el ingreso para Unión hasta los 3 millones de dólares.

De esta manera, el Tatengue mejora las condiciones de una operación que parecía encaminada a resolverse de manera automática y logra potenciar uno de sus principales activos.

El salto al fútbol francés para Del Blanco

Del Blanco firmará un contrato por cuatro años con el Racing de Estrasburgo, club que desde hace varios meses seguía de cerca su evolución y finalmente decidió avanzar para incorporarlo de cara a la próxima temporada de la Ligue 1.

Mateo del Blanco acaba de ser vendido al Racing de Estrasburgo.

*Unión lo transfirió en u$s 3.000.000, un valor superior al de la cláusula de rescisión. #TratoHecho pic.twitter.com/zTcPmmo7qX — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 5, 2026

El defensor era observado por otras instituciones europeas, pero fue el conjunto alsaciano el que aceleró en los últimos días hasta alcanzar un acuerdo definitivo.

Para el futbolista será su primera experiencia en el exterior, luego de consolidarse en el primer equipo de Unión y transformarse en uno de los jugadores más regulares del plantel.

Un ingreso clave para Unión

La transferencia llega en un momento importante para la institución. Mientras Leonardo Madelón trabaja junto a la dirigencia en la reconstrucción del plantel para afrontar el Torneo Clausura, el ingreso de tres millones de dólares le permitirá al club contar con un respaldo económico importante para afrontar compromisos y seguir moviéndose en el mercado de pases.

La salida de Del Blanco, además, se suma a otros movimientos que viene realizando Unión en este receso, con un fuerte proceso de depuración del plantel y la intención de rearmar el equipo para la segunda parte de la temporada.

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Con apenas 21 años, Del Blanco se ganó un lugar en la consideración de todos los entrenadores que pasaron por Unión en los últimos tiempos gracias a su despliegue, proyección ofensiva y regularidad.

Ahora tendrá el desafío más importante de su carrera: desembarcar en una de las principales ligas de Europa, mientras Unión vuelve a demostrar que sus divisiones inferiores continúan siendo una fuente de talento y también una vía fundamental para fortalecer la economía del club.