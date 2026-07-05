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Santa Fe bajo frío polar: las vacaciones de invierno en la ciudad arrancan con temperaturas bajo cero

Las vacaciones de invierno y el frío intenso en Santa Fe caminarán de la mano. El escenario meteorológico obligará a mirar el pronóstico antes de salir de casa. Este lunes el registró de temperaturas mínimas llegará a -2ºC

5 de julio 2026 · 20:04hs
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Santa Fe bajo frío polar: las vacaciones de invierno en la ciudad arrancan con temperaturas bajo cero

José Busiemi

Santa Fe bajo frío polar: las vacaciones de invierno en la ciudad arrancan con temperaturas bajo cero

La ciudad de Santa Fe comenzará la primera semana de las vacaciones de invierno bajo un intenso frío. Durante los próximos días y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad seguirá con bajas temperaturas, sobre todo durante la mañana.

Sin embargo, por las tardes estará un poco más amable y sin lluvias, una combinación que permitirá aprovechar el día con actividades al aire libre.

Santa Fe bajo frío polar: las vacaciones de invierno en la ciudad arrancan con temperaturas bajo cero

Santa Fe bajo frío polar: las vacaciones de invierno en la ciudad arrancan con temperaturas bajo cero

Temperaturas bajo cero para el arranque de la semana

Después de un domingo gris, con llovizna y una temperatura máxima que apenas alcanzó los 8º, el lunes promete algunas mejorías. Durante la mañana el SMN pronostica niebla, con cero posibilidad de lluvias y una temperatura mínima de -2ºC. Para la tarde el cielo estará totalmente despejado, sin una nube y con una máxima de 14ºC.

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El martes se espera que la temperatura suba un poco más hasta llegar a una máxima de 17ºC y una mínima de 0º, con presencia de algunas nubes. Por su parte, el miércoles sería el día con los valores más altos: el termómetro oscilaría entre 18ºC de máxima y 5ºC de mínima. El cielo estaría parcialmente nublado hasta el sábado.

Según los pronósticos, la temperatura irá bajando a partir de mitad de semana. El jueves la máxima llegaría a 18ºC y la mínima a 6ºC, el viernes oscilaría entre 15ºC y 9ºC y el sábado entre 13ºC y 7ºC.

Según lo comunicado por Meteored, la masa de aire de origen polar continuará dominando las condiciones meteorológicas durante el inicio de la semana, manteniendo temperaturas inferiores a los valores normales en prácticamente todo el territorio argentino.

Durante la madrugada del lunes volverán a registrarse temperaturas bajo cero en amplias zonas de la región pampeana, cuyo y el centro del país, favoreciendo nuevas heladas de variada intensidad.

A su vez, el déficit de precipitaciones afectará a todo el país y no sólo a Rosario. Hasta mediados de la semana no se esperan lluvias significativas sobre la mayor parte del territorio nacional.

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