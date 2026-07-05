Las vacaciones de invierno y el frío intenso en Santa Fe caminarán de la mano. El escenario meteorológico obligará a mirar el pronóstico antes de salir de casa. Este lunes el registró de temperaturas mínimas llegará a -2ºC

La ciudad de Santa Fe comenzará la primera semana de las vacaciones de invierno bajo un intenso frío. Durante los próximos días y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad seguirá con bajas temperaturas, sobre todo durante la mañana.

Sin embargo, por las tardes estará un poco más amable y sin lluvias, una combinación que permitirá aprovechar el día con actividades al aire libre.

Santa Fe bajo frío polar: las vacaciones de invierno en la ciudad arrancan con temperaturas bajo cero gentileza

Temperaturas bajo cero para el arranque de la semana

Después de un domingo gris, con llovizna y una temperatura máxima que apenas alcanzó los 8º, el lunes promete algunas mejorías. Durante la mañana el SMN pronostica niebla, con cero posibilidad de lluvias y una temperatura mínima de -2ºC. Para la tarde el cielo estará totalmente despejado, sin una nube y con una máxima de 14ºC.

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El martes se espera que la temperatura suba un poco más hasta llegar a una máxima de 17ºC y una mínima de 0º, con presencia de algunas nubes. Por su parte, el miércoles sería el día con los valores más altos: el termómetro oscilaría entre 18ºC de máxima y 5ºC de mínima. El cielo estaría parcialmente nublado hasta el sábado.

Según los pronósticos, la temperatura irá bajando a partir de mitad de semana. El jueves la máxima llegaría a 18ºC y la mínima a 6ºC, el viernes oscilaría entre 15ºC y 9ºC y el sábado entre 13ºC y 7ºC.

Según lo comunicado por Meteored, la masa de aire de origen polar continuará dominando las condiciones meteorológicas durante el inicio de la semana, manteniendo temperaturas inferiores a los valores normales en prácticamente todo el territorio argentino.

Durante la madrugada del lunes volverán a registrarse temperaturas bajo cero en amplias zonas de la región pampeana, cuyo y el centro del país, favoreciendo nuevas heladas de variada intensidad.

A su vez, el déficit de precipitaciones afectará a todo el país y no sólo a Rosario. Hasta mediados de la semana no se esperan lluvias significativas sobre la mayor parte del territorio nacional.