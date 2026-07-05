Batacazo histórico de Noruega: venció a Brasil y jugará los cuartos de final del Mundial

Con dos goles de Haaland, Noruega dio el golpe en el Mundial al vencer 2-1 a Brasil y meterse por primera vez en su historia en cuartos de final

Con un doblete de Haaland, Noruega venció 2-1 a Brasil y se metió en cuartos de final.

Noruega dió el batacazo del Mundial 2026: ganó 2 a 1 y eliminó a Brasil en Nueva Jersey. El conjunto europeo tuvo al intratable Erling Haaland que convirtió un doblete mientras que a los 90+10' descontó Neymar para la verdeamarela.

El partido tuvo emociones de principio a fin. En la primera mitad, Patrick Berg llegó a convertir un verdadero golazo al ángulo, aunque fue anulado por posición adelantada en la jugada previa.

Poco después, tras la intervención del VAR, el árbitro sancionó un penal para Brasil que pudo cambiar la historia. Sin embargo, Bruno Guimarães falló desde los doce pasos y el arquero Ørjan Nyland se lució con una gran atajada para mantener el cero.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al tiempo suplementario, apareció Haaland. A los 80 minutos, el delantero del Manchester City ganó de cabeza ante Gabriel Magalhães y venció a Alisson Becker para abrir el marcador.

Ya en tiempo agregado, con Brasil completamente volcado al ataque, el goleador noruego volvió a aparecer. Recibió en la puerta del área, se acomodó con tranquilidad y sacó un potente remate a una esquina que selló el 2-0 y desató la locura de los hinchas noruegos, que disfrutan del regreso de su selección a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.

Brasil apenas pudo descontar a los 100 minutos gracias a un penal convertido por Neymar, pero el gol sirvió solo para decorar el resultado.Con esta histórica victoria, Noruega avanzó a los cuartos de final del Mundial y firmó una de las mayores sorpresas del torneo.

En tanto que Brasil, volvió a despedirse antes de tiempo y quedó eliminado en su primer cruce de eliminación directa, pese a llegar como uno de los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo. El conjunto vikingo enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre México e Inglaterra.