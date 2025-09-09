Uno Santa Fe | Economía | Dólar

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

El mercado reaccionó de manera pesimista al revés electoral de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires a manos de Fuerza Patria y observa fragilidad en el esquema cambiario.

9 de septiembre 2025 · 18:35hs
El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

El dólar volvió a subir este martes en el segmento mayorista, donde marcó nuevo récord nominal en el cierre y quedó a solo 3,8% de la banda de flotación. El tipo de cambio sufrió una presión alcista en estas dos primeras ruedas de la semana tras la contundente derrota electoral de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires a manos de Fuerza Patria.

A nivel mayorista, el dólar oficial cerró a $1.416,5 para la venta, mientras lo hizo a $1.381,04 para la compra y a $1.432,84 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado fue de casi u$s402,2 millones, en una rueda de poca volatilidad y sin aparente intervención oficial, según fuentes del mercado.3

Tras la derrota de Milei en Buenos Aires, el dólar blue se disparó en Santa Fe: a cuánto cerró este lunes

El BCRA mantiene su intervención en la tasa de interés, pero ahora "testea" fijar un piso más bajo

En tanto, en el BNA, cerró a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.852,5.

El dólar blue se vende a $1.385. Los tipos de cambios financieros caen: el dólar MEP cotiza a $1.427,83 y la brecha contra el mayorista es de 0,8%, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.435,71, por lo cual la brecha es de 1,2%.

Los contratos de dólar futuro operan al alza en su totalidad. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.446 y que en diciembre llegará hasta los $1.600, lo que supera el techo de la banda. En total se operaron unos u$s1.436 millones esta jornada.

Este martes, las tasas de caución en pesos a un día, referencia del mercado, operan al 37,16%, a siete días lo hacen a 38% y a un mes alcanzan el 47%, luego de jornadas de intensa volatilidad en las semanas previas a los comicios.

Ayer, el Tesoro anunció las condiciones para la primera licitación del mes, enfrentando vencimientos por $7,2 billones. La oferta incluirá tres Lecaps con vencimiento en octubre, noviembre y enero 2026, dos bonos dólar linked con vencimiento en octubre y diciembre, un bono TAMAR con vencimiento en diciembre y un Boncer con vencimiento en marzo 2026.

Dólar récord techo banda
Noticias relacionadas
El oficial roza los $1.400 y marca un nuevo techo: cómo se movió el dólar blue en Santa Fe

El oficial roza los $1.400 y marca un nuevo techo: cómo se movió el dólar blue en Santa Fe

Lo último

Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

Último Momento
Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

Accidente fatal en la Autovía 19: dieron de alta a los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby

Accidente fatal en la Autovía 19: dieron de alta a los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby

Caso Trigatti: una carta abierta firmada por casi 300 personas a quienes tienen en sus manos la apelación

Caso Trigatti: una carta abierta firmada por casi 300 personas "a quienes tienen en sus manos la apelación"

Ovación
Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional