Tras la derrota de Milei en Buenos Aires, el dólar blue se disparó en Santa Fe: a cuánto cerró este lunes

Luego del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el dólar oficial operó la mayor parte de la jornada cerca del techo de la banda.

8 de septiembre 2025 · 16:57hs
Tras la derrota electoral de La Libertad Avanza frente a Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el dólar blue en Santa Fe subió este lunes 51 pesos (3,6%) respecto al viernes, y cerró a $1.384 para la compra y $1.435 para la venta, según un relevamiento en la city local.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $1.454,5, lo que representa un incremento del 4,9% con respecto al cierre del viernes, según el promedio diario del Banco Central (BCRA). A nivel minorista, bancos como Galicia, Macro, Patagonia y Piano lo ofrecen a $1.460, mientras que el Banco Nación (BNA) cerró a $1.425 para la venta.

Bloqueo inesperado: Mercado Pago desactivó la compra-venta de dólares

En el mercado financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 3,2% a $1.434,7, y el dólar MEP lo hizo 2,9% a $1.423,6. Además, los contratos de dólar futuro cerraron al alza en su totalidad, con estimaciones que proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.438 a finales de septiembre y hasta $1.580 en diciembre, superando el techo de la banda cambiaria.

Análisis del mercado tras las elecciones

Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que "el gobierno priorizó la estabilidad cambiaria en detrimento de la actividad económica y de la acumulación de reservas, que aún no muestran señales de recuperación". También anticiparon que la agenda de la semana "estará marcada por la reacción de los mercados tras el resultado electoral, la licitación del Tesoro del miércoles y la publicación del IPC Nacional de agosto".

Milei fue al búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Por su parte, desde Max Capital indicaron: "Para el tipo de cambio, con un techo de la banda cambiaria en $1.469,2, nuestra valuación justa considerando riesgos electorales sería de $1.510 a $1.550". Agregaron que "el gobierno necesitará usar reservas para contener la presión, ajustar las bandas cambiarias o reimponer restricciones, generando una brecha cambiaria".

Según la consultora 1816, los datos oficiales de los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA muestran que en los últimos días se registraron ventas por más de u$s500 millones, con intervenciones aceleradas entre martes y viernes de la semana pasada. Hacia el cierre del viernes, las cuentas del Tesoro apenas sumarían u$s1.130 millones disponibles.

Por otra parte, el Banco Central cuenta con reservas líquidas cercanas a los u$s20.000 millones, aunque sin considerar yuanes, oro ni DEG. La clave, destacan los analistas, será la decisión política del Gobierno respecto a mantener el techo de la banda cambiaria en las próximas siete semanas. Según el esquema vigente, el Central podría empezar a vender dólares a partir de $1.470.

