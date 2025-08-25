Uno Santa Fe | Economía | Dólar

El dólar oficial subió más de $40 ante la turbulencia política del gobierno: cómo reaccionó el blue en Santa Fe

Subió la divisa estadounidense en los segmentos mayorista y minorista. Crece la tensión en el mercado tras el escándalo por las presuntas coimas en el gobierno nacional.

25 de agosto 2025 · 20:49hs
El dólar blue aumentó $37 este viernes y cotiza a $889 en Santa Fe.

El dólar oficial subió este lunes con fuerza en el segmento mayorista y arrastró al alza las cotizaciones paralelas tras quedar cerca de su récord nominal histórico ($1.374), mientras crece la tensión en el mercado y la city procesa el escándalo por las presuntas coimas en el gobierno nacional.

En ese marco, el tipo de cambio minorista se disparó 2,6% en el Banco Nación (BNA).

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $41 a $1.362. A su vez, el dólar minorista escaló a $1.367,91 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado totalizó los u$s472,2 millones.

Al mismo tiempo, en el Banco Nación subió a $35 a $1.370. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Entre los paralelos, el dólar MEP avanza 1,9% a $1.356,60, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1,8% a $1.360,58.

A cuánto cotizó este lunes el blue en Santa Fe

El dólar blue, en tanto, subió $20 y cerró a $1.349 para la compra y $1.379 para la venta.

Los contratos de dólar futuro cerraron al alza en su totalidad. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.360 y que en diciembre llegará hasta los $1.553, lo que supera el techo de la banda. La venta de contratos futuros totalizó un volumen por u$s2.038 millones.

