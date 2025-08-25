Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión superó a Atlético de Rafaela y pasó a las semifinales de la Copa Santa Fe

Tras igualar 1-1 en los 90' en el Nuevo Monumental, Unión y se impuso 5-4 ante Atlético de Rafaela para estar entre los cuatro mejores de la Copa Santa Fe

25 de agosto 2025
Unión superó a Atlético de Rafaela y pasó a las semifinales de la Copa Santa Fe

Unión consiguió un triunfo de carácter y se metió este lunes por la noche en las semifinales de la Copa Santa Fe, luego de superar a Atlético de Rafaela por 5-4 en los penales. En el tiempo reglamentario, disputado en el estadio Nuevo Monumental, igualaron 1-1 en un partido intenso y con emociones repartidas.

La Crema pegó primero gracias a Derlis Aquino, quien abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el Tate reaccionó rápidamente y a los 21’ llegó al empate a través de Mateo Aimar, que apareció para devolverle la ilusión.

En el complemento ambos equipos buscaron desnivelar, pero ninguno logró imponerse. La definición quedó entonces en manos de los penales, donde Unión mostró frialdad y efectividad para imponerse 5-4 y sellar su clasificación a la próxima instancia del certamen provincial.

Con este resultado, el Tatengue sigue en carrera en la Copa Santa Fe y ahora espera rival en las semifinales, soñando con ser protagonista de la competencia que reúne a los clubes más importantes de la provincia.

Formaciones de Atlético de Rafaela y Unión

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia, Walter Mondino, Enzo Wuattier, Joaquín Stizza, Nicolás Varela, Nicolás Wabeke, Uriel Gizzi, Thomas Rojas, Derlis Aquino, Rodrigo Suárez y Gonzalo Torres. DT: Sebastián Muriel.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Nicolás Zenclussen; Emilio Giaccone y Mateo Peresutti; Misael Aguirre, Santiago Grella e Ignacio Pedano; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

