Unión superó a Atlético de Rafaela y pasó a las semifinales de la Copa Santa Fe

Tras igualar 1-1 en los 90' en el Nuevo Monumental, Unión y se impuso 5-4 ante Atlético de Rafaela para estar entre los cuatro mejores de la Copa Santa Fe

Unión consiguió un triunfo de carácter y se metió este lunes por la noche en las semifinales de la Copa Santa Fe , luego de superar a Atlético de Rafaela por 5-4 en los penales. En el tiempo reglamentario, disputado en el estadio Nuevo Monumental, igualaron 1-1 en un partido intenso y con emociones repartidas.

La Crema pegó primero gracias a Derlis Aquino, quien abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el Tate reaccionó rápidamente y a los 21’ llegó al empate a través de Mateo Aimar, que apareció para devolverle la ilusión.

A los 17minutos del 1° tiempo, Aquino de penal puso el 1 a 0 para Atlético de Rafaela frente a Unión.



En el complemento ambos equipos buscaron desnivelar, pero ninguno logró imponerse. La definición quedó entonces en manos de los penales, donde Unión mostró frialdad y efectividad para imponerse 5-4 y sellar su clasificación a la próxima instancia del certamen provincial.

A los 21 minutos del 1° tiempo, gol del defensor tatengue Aimar. Por ahora, Atlético de Rafaela empata 1 a 1 frente Unión.



Con este resultado, el Tatengue sigue en carrera en la Copa Santa Fe y ahora espera rival en las semifinales, soñando con ser protagonista de la competencia que reúne a los clubes más importantes de la provincia.

Tras empatar 1 a 1 en los 90', el Unión le ganó 5 a 4 en los penales a la crema y se metió en semifinales.



Los pibes de la reserva de Unión siguen haciendo pata ancha en la Copa Santa Fe.



Formaciones de Atlético de Rafaela y Unión

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia, Walter Mondino, Enzo Wuattier, Joaquín Stizza, Nicolás Varela, Nicolás Wabeke, Uriel Gizzi, Thomas Rojas, Derlis Aquino, Rodrigo Suárez y Gonzalo Torres. DT: Sebastián Muriel.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Nicolás Zenclussen; Emilio Giaccone y Mateo Peresutti; Misael Aguirre, Santiago Grella e Ignacio Pedano; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.