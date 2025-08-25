Francisco Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos en el US Open

El marplatense Francisco Comesaña avanzó a la segunda ronda del US Open, mientras que Báez y Gómez no pudieron hacer lo propio

El tenis argentino tuvo una jornada con sabor agridulce en el inicio del US Open, donde la gran noticia llegó desde la mano de Francisco Comesaña (54º), quien logró un gran triunfo ante el local Alex Michelsen (32º) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

De esta forma, el marplatense aseguró su lugar en la segunda ronda del último Grand Slam del año y su próximo rival será el británico Cameron Norrie (35º).

El “Tiburón” demostró carácter tras un mal arranque y volvió a confirmar la solidez que mostró en las últimas semanas, donde alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

Su crecimiento también se refleja en el ranking, donde escaló 17 puestos en la última actualización. Además, este torneo se convierte en una preparación clave con miras a la serie de Copa Davis ante Países Bajos.

Por otro lado, Sebastián Báez (39º) no pudo cortar su mala racha en el circuito y sufrió una nueva eliminación temprana, esta vez a manos del sudafricano Lloyd Harris (353º), por 6-3, 7-5 y 6-4.

A su vez, el joven Federico Gómez (203º), que había accedido al cuadro principal desde la clasificación, luchó pero cayó frente al top 5 mundial, el británico Jack Draper por 6-4, 7-5, 6-7(7) y 6-2.

Este martes será el turno de Francisco Cerúndolo (19º), quien debutará contra el italiano Matteo Arnaldi (64º) y en caso de ganar, se unirá en la segunda ronda a Comesaña y a Tomás Etcheverry (59º), que ya superó a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (43º) en la primera rueda y ahora enfrentará al checo Jiri Lehecka (21º). Por el lado femenino, la marplatense Solana Sierra (74º) debutará este martes ante la rumana Sorana Cirstea (41º).