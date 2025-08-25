Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Central Córdoba logró una resonante victoria goleando a Belgrano 3-0. Con este triunfo, el Ferroviario se metió en playoffs quedando 3° en la Zona A

Central Córdoba derrotó por 3 a 0 a Belgrano al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Julio César Villagra, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

Los goles fueron convertidos por los delanteros Gastón Verón, en el segundo minuto del primer tiempo, y Diego Barrera, con un doblete a los siete y 38 minutos de la segunda mitad.

Con el triunfo, el “Ferroviario” sube a la tercera posición de la zona A, con 10 puntos en seis partidos, mientras que el equipo de Ricardo Zielinski salió de la zona de clasificación y es noveno, con ocho unidades. Además, el local jugó con un hombre menos desde los 28 minutos de la segunda parte, por la expulsión del defensor Lisandro López.

La visita abrió el marcador en el segundo minuto del partido, mediante un centro al primer palo del defensor Iván Pillud para el delantero Gastón Verón, quien aprovechó un error de calculo del arquero Thiago Cardozo, a la hora de salir a cortar, para cabecear ante el arco libre y marcar el 1-0.

A los 30 minutos de la primera parte, el volante Lucas Zelarayan puso un buen centro al segundo palo para el delantero Franco Jara, cuyo remate de cabeza fue al palo izquierdo del arquero y no se convirtió en el empate por una gran estirada del arquero Alan Aguerre.

Nueve minutos más tarde, un pase filtrado de Zelarayan dejó mano a mano por el costado derecho al delantero Nicolás “Uvita” Fernández, quien no pudo superar a Aguerre con su disparo.

Embed - EL FERROVIARIO DEMOSTRÓ SUPERIORIDAD Y GOLEÓ ANTE EL PIRATA | Belgrano 0-3 Central Córdoba | RESUMEN

Ya en la segunda mitad, cuando iban cuatro minutos, Zelarayan recibió en la frontal del área rival, se perfiló y sacó un remate muy fuerte y alto, aunque centralizado, que fue desviado con un manotazo por el arquero de 35 años y luego pegó en el travesaño.

El equipo santiagueño amplió la ventaja a los siete minutos, con un contraataque 2 vs 2 en el que Verón filtró y dejó mano a mano al delantero Diego Barrera, para que el jugador surgido de Talleres defina por encima del achique de Thiago Cardozo y convierta el 2-0.

A los 28 minutos de la segunda mitad, el defensor Lisandro López fue expulsado por doble amarilla, con una falta sobre el delantero Diego Barrera, quien se escapaba por el costado izquierdo.

Diez minutos más tarde, el delantero Nazareno Funes controló sobre el primer palo un centro rasante de Pillud y metió un nuevo pase atrás, para que Barrera llegue libre de marca y empuje la pelota al gol, para sentenciar la goleada.