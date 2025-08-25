Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Argentina venció a Colombia 84 a 83 con un doble de Nicolás Brussino en el último segundo. El seleccionado nacional espera rival en la próxima etapa

25 de agosto 2025 · 22:11hs
Argentina se metió en cuartos de final de la Americup.

Argentina se metió en cuartos de final de la Americup.

Argentina cerró la fase de grupos de la Americup con una agónica victoria ante Colombia, por 84 a 83, gracias a una conversión de Nicolás Brussino en el último segundo. Con este resultado, se metió en los cuartos de final de la Americup y espera rival para la próxima etapa.

Argentina se metió en cuartos de final

Un primer cuarto muy inteligente de la Selección, que encontró puntos en Juan Fernández (12) y desde la buena rotación del balón para encontrar puntos cerca del aro (9/11 en dobles). No necesitó de una efectividad desmedida desde el perímetro, pero también encontró un par de anotaciones que le dieron aire y le permitieron escaparse a 16 en su mejor momento.

Todo fue cambiando en los segundos diez minutos. La albiceleste forzó muchísimo en ataque y prácticamente no encontró puntos de campo. Con un 13-0 en contra, después de que los dirigidos por Pablo Prigioni no lograran sumar durante casi 9 minutos, salvo desde la línea de tiros libres. Con muchísimos errores, se fueron al descanso largo cayendo por la mínima, 41 a 40.

A la vuelta de los vestuarios, no cambió demasiado la historia para Argentina. Con poca rotación del balón y forzando demasiado desde el uno contra uno, perdió consistencia en ambos costados de la cancha, permitiendo que su rival estire las ventajas. Cuando logró calibrar la defensa en zona, complicó la circulación de Colombia y empezó a reponerse, pero aún con mucho para mejorar en los últimos diez.

De la mano de Corbalan y Fernández, la selección de nuestro país volvió a tomar la delantera, pero sin terminar de consolidar lo necesario para llegar al cierre con tranquilidad. Una sequía y una serie de errores volvieron a inclinar la balanza a favor de los cafeteros, que estuvieron muy cerca de llevarse la victoria. Un palmeo milagroso de Nicolás Brussino desató el festejo de Argentina, que no jugó bien, pero cumplió ante la ausencia de tres jugadores claves.

Argentina Colombia AmeriCup
Noticias relacionadas
Estudiantes venció a Aldosivi y es el único líder en la Zona A.

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano.

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Francisco Comesaña avanzó a la segunda ronda del US Open.

Francisco Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos en el US Open

getafe derroto al sevilla de matias almeyda en el cierre de la 2ª fecha en espana

Getafe derrotó al Sevilla de Matías Almeyda en el cierre de la 2ª fecha en España

Lo último

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Último Momento
Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Francisco Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos en el US Open

Francisco Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos en el US Open

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación pública

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación pública"

Ovación
Azconzábal, por su pasado en Unión: El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas

Azconzábal, por su pasado en Unión: "El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas"

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

Amor sin colores: un hincha de Unión llevó a su novia ¡de Colón! al 15 de Abril

Amor sin colores: un hincha de Unión llevó a su novia ¡de Colón! al 15 de Abril

Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

Policiales
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"