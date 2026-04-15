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El FMI aprobó la revisión y activó el desembolso por US$1.000 millones

Lo comunicó oficialmente el organismo tras la llegada de Caputo a Washington.

15 de abril 2026 · 15:23hs
El FMI aprobó la revisión y activó el desembolso por US$1.000 millones

El FMI aprobó la revisión y activó el desembolso por US$1.000 millones

El FMI aprobó la revisión del acuerdo vigente con Argentina lo cual activa un desembolso de US$ 1.000 millones.

El organismo publicó el staff report que será elevado al Board del organismo tras la llegada del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington para participar de la Asamblea de Primavera del organismo, según confirmó Agencia Noticias Argentinas.

“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo afirmó que “este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.

Con este paso ya cumplido, se estima que el Directorio del organismo se reunirá dentro de los próximos 15 días para el visto bueno final y remitir los fondos.

FMI Milei millones
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