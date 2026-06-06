Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

El zaguero de Olympique Marsella se lesionó durante el entrenamiento de este viernes y Scaloni definió su salida de la lista

En el último entrenamiento de la Selección Argentina previo al amistoso ante Honduras de esta noche, Leonardo Balerdi sufrió un desgarro muscular y su presencia en el Mundial quedó descartada. El zaguero de Olympique Marsella no pudo terminar la práctica de anoche y los estudios corroboraron el grado de la lesión: tendrá para al menos 21 días de recuperación.

A apenas días del debut mundialista (será el 16/6 ante Argelia) la principal preocupación pasa por recuperar jugadores tocados, afinar el funcionamiento y, sobre todo, no padecer nuevas bajas. Por eso, la situación del central de 27 años fue un golpe para el plantel, que en Qatar vivió situaciones similares, aunque con futbolistas que ya llegaban tocados (Joaquín Correa y Nicolás González).

El hombre surgido en Boca llegaba como alternativa a primer marcador central, como posible sustituto de Cristian Romero (que viene de una lesión de rodilla) tras una muy buena temporada en la Ligue 1 de Francia. En ascenso y con una presencia creciente en las convocatorias de Scaloni, se ganó un lugar en la lista de 26 y estaba listo para encarar su primer Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Argentina/status/2063265532384555476&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — Selección Argentina (@Argentina) June 6, 2026

El desgarro sufrido anoche lo dejó en una posición muy complicada, ya que una recuperación de tres semanas le permitía llegar con lo justo recién para el duelo ante Jordania, por la tercera y última fecha de la fase de grupos, el 27 de junio. Por eso, Scaloni y su cuerpo técnico tomaron la decisión de buscarle un reemplazante.

Balerdi fue titular en tres partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: Perú, en la Bombonera; Chile, en Santiago; y Ecuador, en Guayaquil. En total, suma 11 presencias en la Selección Argentina y se perdió los últimos amistosos por una lesión muscular.