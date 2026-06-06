Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

La Municipalidad dispuso una actualización en las tarifas que comenzó a regir desde la hora cero de este sábado. La medida busca mantener el equilibrio con el sistema de taxis y responder al incremento de los costos operativos del sector.

Aumentó las tarifas de los remises en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe oficializó una nueva actualización de las tarifas del servicio de remises , que entró en vigencia desde las 0 horas de este sábado 6 de junio. La medida responde a la necesidad de adecuar los valores a las actuales condiciones económicas y garantizar la sustentabilidad de la prestación.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la actualización tarifaria fue analizada considerando la evolución de los costos que impactan directamente en la actividad, especialmente aquellos vinculados al funcionamiento diario del servicio.

Además, destacaron que los remises forman parte del sistema de transporte público regulado, por lo que resulta necesario mantener una relación equilibrada con las tarifas vigentes para el servicio de taxis. La modificación había sido solicitada oportunamente por la entidad que agrupa a los remiseros de la ciudad.

Cuánto cuesta viajar en remise en Santa Fe

Con la nueva disposición, la tarifa diurna, que rige entre las 6 y las 22 horas, quedó establecida de la siguiente manera:

Bajada de bandera: $1.600

$1.600 Ficha cada 130 metros: $160

Por su parte, la tarifa nocturna, vigente entre las 22 y las 6 horas, tendrá los siguientes valores:

Bajada de bandera: $1.840

$1.840 Ficha cada 130 metros: $184

Buscan mantener el equilibrio con los taxis

Desde el municipio remarcaron que la medida fue adoptada bajo criterios de razonabilidad y equilibrio dentro del sistema de transporte local. En ese sentido, sostuvieron que mantener una actualización coherente entre las tarifas de remises y taxis permite evitar distorsiones y desigualdades entre ambos servicios.

La nueva escala tarifaria ya se encuentra vigente y deberá ser aplicada por todas las agencias de remises de Santa Fe habilitadas por el municipio.

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