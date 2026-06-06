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Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Un joven de 21 años fue baleado en el abdomen durante un tiroteo ocurrido en Regimiento 12 de Infantería y Lamadrid. Los agresores escaparon en motocicleta y son intensamente buscados.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de junio 2026 · 11:13hs
Intento de asesinato en barrio Las Flores

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Intento de asesinato en barrio Las Flores

Esta noche de viernes, minutos antes de las 21, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, un joven de 21 años resultó gravemente herido de un balazo en el abdomen durante un violento enfrentamiento armado ocurrido en la esquina de Regimiento 12 de Infantería y Lamadrid, en barrio Las Flores, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El episodio se produjo frente a un comercio de la zona, donde L. S., de 21 años, mantuvo una acalorada discusión con dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta. Lo que comenzó como un intercambio verbal derivó en un tiroteo que volvió a sembrar temor entre los vecinos, hartos de la violencia criminal que desde hace semanas tiene a las calles del barrio como escenario de enfrentamientos armados.

Los estampidos de las detonaciones pusieron en alerta a los habitantes de la zona. Cuando cesaron los disparos, L. S. cayó herido sobre la vía pública, mientras que los dos agresores escaparon a toda velocidad en motocicleta por calle Regimiento 12 de Infantería en dirección oeste.

Herido de un balazo en el abdomen

Fueron los propios vecinos quienes auxiliaron al joven baleado y lo trasladaron de urgencia hasta el hospital Iturraspe. Una vez ingresado al nosocomio público, fue asistido por médicos del servicio de Emergentología, quienes constataron que presentaba un impacto de bala sin orificio de salida en el sector derecho del abdomen.

El paciente quedó internado bajo observación mientras era sometido a distintos estudios para determinar la gravedad de las lesiones y definir los pasos a seguir en su tratamiento.

Investigación policial

El alerta sobre el nuevo hecho de violencia ingresó a través de llamados realizados por vecinos a la central de emergencias 911. Minutos después arribaron al lugar oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, junto con patrulleros del Comando Radioeléctrico, que preservaron la escena y comenzaron las primeras actuaciones investigativas.

Durante el procedimiento, los uniformados relevaron posibles testigos, verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector y realizaron una búsqueda de elementos vinculados con el enfrentamiento armado. Los agresores ya habían escapado cuando llegaron los efectivos y no pudieron ser localizados.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y posteriormente al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de testigos, el relevamiento y secuestro de imágenes de cámaras de seguridad de la zona y la realización de los correspondientes peritajes criminalísticos.

Los trabajos de campo fueron ejecutados por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) del área Científica, quienes avanzan en la reconstrucción de la secuencia del ataque y en la búsqueda de evidencias que permitan identificar a los dos motociclistas prófugos.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el enfrentamiento armado se originó tras una discusión previa entre la víctima y los agresores, aunque el móvil del ataque continúa siendo materia de investigación.

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Las Flores tiros hombre vecinos asesinar
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