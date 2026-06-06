Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Marcelo Misetich, entrenador de arqueros de Belgrano le aconsejó a la dirigencia del Pirata que haga uso de la opción por el arquero Thiago Cardozo

La dirigencia de Unión se mantiene expectante por la situación de Thiago Cardozo. La primera oferta que acercó el Pirata fue desestimada por el Tate, quien pretende que Belgrano haga uso de la opción de compra pagando 1.200.000 dólares.

El arquero uruguayo tiene contrato hasta diciembre del 2026 con el equipo cordobés , sabiendo que el 65% de su ficha pertenece a Unión, con quien tiene vínculo hasta diciembre del 2028.

Todos en el Pirata coinciden con mantener a Cardozo y el que habló en las últimas horas, fue Marcelo Misetich, entrenador de arqueros del equipo cordobés.

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"Yo hice un informe y se lo pasé a la comisión directiva de lo que yo pensaba. Obviamente cuando se trae un arquero lo evaluamos, miramos los informes, se hace un scouting y nos preguntamos un montón de cosas antes de incorporar un jugador. Y en estos momentos yo elaboré un informe que lo tiene el club y ellos decidirán", aseguró.

Para luego agregar: "Mi opinión es que se debe comprar a Thiago Cardozo, después no conozco los números ni los arreglos. Pero yo cumplí con el informe, seguramente tendrás que pelear los números porque se trata de una cifra muy elevada, pero creo que se va a llegar a un arreglo. No es fácil encontrar un arquero con presencia y que tenga el cariño de la gente".