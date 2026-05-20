El Presidente encabezará una reunión con ministros, legisladores y funcionarios pese al feriado patrio. Busca ordenar la dinámica interna del oficialismo tras los cruces públicos entre dirigentes de La Libertad Avanza.

Interna libertaria: Milei convoca a todo el gabinete el 25 de Mayo en medio de nuevas tensiones

En medio de un escenario atravesado por diferencias internas y fuertes cruces entre referentes libertarios, el presidente Javier Milei resolvió volver a reunir a todo su gabinete el próximo 25 de Mayo, con el objetivo de reencauzar la convivencia política dentro del oficialismo .

La convocatoria se realizará pese al feriado nacional y tendrá lugar luego del tradicional tedéum en la Catedral de Buenos Aires, ceremonia de la que el mandatario suele participar acompañado por sus funcionarios más cercanos.

La decisión llega después de varios días marcados por tensiones dentro de La Libertad Avanza, expuestas principalmente en redes sociales y protagonizadas por distintos sectores del espacio. Entre los episodios que generaron ruido interno aparecieron las acusaciones cruzadas entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

A esto se sumaron otras situaciones que impactaron en la agenda política del Gobierno, como la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la polémica generada por el diputado Manuel Quintar tras mostrarse llegando al Congreso en una costosa Cybertruck.

Si bien en la Casa Rosada algunos sectores analizan limitar determinadas reuniones únicamente al núcleo duro del Ejecutivo, la convocatoria prevista para el lunes incluiría nuevamente a todos los integrantes que habitualmente participan de los encuentros de gabinete, entre ellos ministros, secretarios y referentes legislativos.

Además, para el día siguiente está prevista una nueva reunión de la denominada mesa política del oficialismo, encabezada por el jefe coordinador y enfocada en la estrategia parlamentaria del Gobierno. Del encuentro participarán funcionarios clave como Patricia Bullrich, Luis Caputo y Karina Milei.

La cita también marcará el primer cara a cara entre los Menem y Santiago Caputo luego del enfrentamiento virtual que escaló durante el último fin de semana.