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Macri habló de Milei y lanzó una definición contundente: "Se ve como un profeta"

El expresidente Mauricio Macri cuestionó el estilo de liderazgo de Javier Milei y también se refirió al vínculo con Donald Trump y el FMI.

21 de mayo 2026 · 16:40hs
Macri sobre Milei: El expresidente definió el liderazgo de Javier Milei como emocional y afirmó que se ve como un profeta.

Macri sobre Milei: El expresidente definió el liderazgo de Javier Milei como "emocional" y afirmó que "se ve como un profeta".

El expresidente Mauricio Macri volvió a referirse públicamente al gobierno de Javier Milei y dejó una definición que rápidamente generó repercusión política: “Se ve como un profeta”. La frase fue pronunciada este jueves durante una exposición en la Universidad Austral, donde analizó el actual escenario político y económico del país.

Al ser consultado sobre el estilo de conducción del mandatario libertario, Macri sostuvo que se trata de un “liderazgo emocional” y remarcó la necesidad de mantener ciertos equilibrios en el ejercicio del poder.

“Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio”, expresó el exjefe de Estado.

Críticas y diferencias con la gestión actual

Durante la charla, Macri también comparó la relación que mantuvo con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el vínculo que hoy sostiene la administración de Milei.

En ese sentido, recordó el respaldo que recibió su gestión durante la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 y marcó diferencias con el apoyo actual que obtiene el Gobierno nacional desde Washington.

“La gran diferencia entre el anterior Trump y este es que está entre la finitud de la vida”, sostuvo.

Además, agregó que Trump tuvo un rol clave en la negociación con el FMI durante su presidencia, aunque consideró que luego “no supo lograr que el Fondo entendiera el programa económico”.

LEER MÁS: Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros"

El respaldo de Trump a Milei

Macri también se refirió al respaldo político y simbólico que Trump le brinda actualmente a Milei y consideró que el republicano tomó una decisión directa de acompañamiento.

“A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”, afirmó.

El exmandatario participó de un encuentro académico y político en la Universidad Austral, donde compartió panel junto a los expresidentes Julio María Sanguinetti, de Uruguay, y Felipe González, de España.

Macri Milei política Donald Trump
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