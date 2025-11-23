La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

Un informe del Banco Central mostró que las deudas con bancos y prestadores no financieros aumentan en el país y ya comprometen a más de 6,2 millones de personas. El endeudamiento promedio por cliente subió 75% en un año y la morosidad también registra un fuerte incremento.

El endeudamiento de los clientes con bancos y entidades no bancarias vuelve a mostrar una suba considerable en el país. Según datos oficiales, la suma que adeudan los usuarios argentinos entre entidades financieras, billeteras virtuales, tarjetas de consumo y cadenas comerciales supera los $5 millones en promedio, con un incremento del 75% interanual.

El Banco Central informó que, con datos actualizados a julio, alrededor de 6.200.000 personas mantienen algún tipo de deuda. Cada cliente debe, en promedio, $5,6 millones en el conjunto del sistema financiero y el universo de prestadores no bancarios. Un año atrás, ese monto se ubicaba en torno a los $3,2 millones.

LEER MÁS: Deudas de tarjetas de crédito: la ley establece cuándo prescriben y qué pueden reclamar los bancos

Mayor peso de las obligaciones financieras

Dentro del total, el endeudamiento bancario representa la mayor porción. Los saldos pendientes de pago en entidades financieras rondan los $4,4 millones por cliente. A ese monto se le agrega un promedio de $1,2 millones correspondiente a obligaciones tomadas en empresas no bancarias, como fintech o comercios que otorgan crédito.

El reporte del Banco Central señala que en el país funcionan 542 prestadores no financieros de crédito. Ese sector otorgó cerca de $11 billones en préstamos, con un crecimiento del 144% interanual en créditos personales y del 53% en financiamiento a través de tarjetas.

El organismo detalló que la morosidad combinada entre entidades bancarias y no bancarias se ubica en 8,6%, un nivel que más que duplica la tasa registrada en enero. Esta tendencia encendió señales de alerta por la velocidad del deterioro en la capacidad de pago.

Cuando se observa exclusivamente el comportamiento de las entidades no bancarias, el atraso en los pagos es aún mayor. Los préstamos personales otorgados por fintech y otras firmas de crédito presentan un incumplimiento del 20%.

Los rubros con más dificultades de pago

Las billeteras virtuales, que se consolidaron como un canal masivo de crédito al consumo, registran una tasa de impago del 18%. Dentro de ese universo, el segmento de electrodomésticos es el más comprometido, con un nivel de morosidad que llega al 27%, según la información oficial.

El Banco Central marcó que esta dinámica refleja la presión que enfrenta el consumo en un contexto de financiamiento cada vez más extendido por fuera del sistema bancario tradicional.