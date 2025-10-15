Uno Santa Fe | Economía | Melconian

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

El economista y exfuncionario macrista advirtió que "viene un cambio macroeconómico" tras las elecciones.

15 de octubre 2025 · 17:33hs
Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

El economista y exfuncionario macrista Carlos Melconian cuestionó duramente el auxilio de EEUU al gobierno argentino y analizó el encuentre entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump en Washington, en el marco del anuncio del swap de u$s20.000 millones.

Según el economista, el acuerdo “carece de información clara” y disparó: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo" en la política económica local.

El extitular del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri aseguró: “Yo nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo. Si alguien esperaba algo de ayer... terminó siendo confuso, el mensaje de ayer (por este martes) no cumplió su objetivo, es como que se frustró”. Con esa frase, Melconian aludió al traspié del gobierno al intentar aclarar que Trump no había condicionado su apoyo financiero al resultado de las legislativas de octubre, sino a las presidenciales de 2027.

Estados Unidos volvió a comprar pesos y anunció que el salvataje a la Argentina ascendería a u$s40.000 millones

En diálogo con Radio La Red, el economista explicó que esta “incertidumbre” constituye la primera etapa del Gobierno, que se extenderá hasta la noche del 26 de octubre, cuando se conozcan los resultados electorales. Según detalló, esta fase comenzó con las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien prometió “hacer lo que sea necesario” para asistir a la Argentina, y continuó con la negociación del swap anunciado en Washington.

Tres etapas y un escenario de riesgo

Melconian advirtió que su principal preocupación es que “no cesa la compra de dólares por parte de la gente”. “Como no es seria la información y no hay aclaración pertinente, estamos viendo una compra de dólares muy importante. Ese es el resultado microeconómico”, señaló.

Además, recordó que “el Tesoro norteamericano siempre cobra”, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, con quien el país mantiene un acuerdo en revisión constante. En su análisis, la segunda etapa irá desde la noche del 26 de octubre hasta el 10 de diciembre, cuando se concrete el recambio legislativo.

“¿Quién es el Dios que puede interpretar los resultados de la elección de término medio? Vamos a un escenario raro. Ya en el cero a cero, el Gobierno dice ‘gané yo porque tengo más legisladores que antes’. ¿Quién se hace cargo de llamar a Trump para decirle ‘ganamos’?”, se preguntó el economista.

La tercera etapa, según Melconian, comenzará en 2026, el tercer año del gobierno de Milei. “Yo siempre dije ‘se corrió el velo el 7 de septiembre con la elección de la provincia de Buenos Aires’, que fue un gatillo y una excusa, porque la macroeconomía ya había fracasado ahí. El riesgo kuka estuvo siempre”, expresó.

“Viene un cambio” en el programa económico

Melconian anticipó que, tras las elecciones, “viene un cambio macroeconómico del programa”. Reiteró que el actual régimen cambiario “no puede sostenerse” y que el país deberá optar “o por libertad o por restricciones”.

“La elección se ganó con dolarización cuando nosotros proponíamos bimonetariedad. Y un día, frustrada la dolarización porque no hay fideos ni tuco, aparecieron con una competencia de monedas. Ahí es cuando yo pido seriedad”, afirmó.

Finalmente, planteó que “hay que arreglar la tasa de interés” y subrayó: “En algún momento tiene que haber una política monetaria que pierda la volatilidad. La bandera del superávit fiscal, sepa todo el arco político de Argentina, es involteable. Es una condición necesaria, pero no suficiente”.

Melconian Donald Trump Reunión Milei
Noticias relacionadas
Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22 % en lo que va del año

trump recibio a milei en la casa blanca tras el auxilio financiero de estados unidos a la argentina

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca tras el auxilio financiero de Estados Unidos a la Argentina

ChatGPT es el producto estrella de OpenAI, que llega para invertir en Argentina

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Vaca Muerta: YPF firmó un acuerdo clave para exportar gas argentino

Vaca Muerta: YPF firmó un acuerdo clave para exportar gas argentino

Lo último

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Último Momento
Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Paredes, auténtico: Cambiaría mi debut para que Colón estuviera peleando en el Reducido

Paredes, auténtico: "Cambiaría mi debut para que Colón estuviera peleando en el Reducido"

El empleo privado registrado en Santa Fe sigue en caída: julio cerró con 510.300 puestos

El empleo privado registrado en Santa Fe sigue en caída: julio cerró con 510.300 puestos

Ovación
Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

Los puntos a favor y en contra para que Ezequiel Medrán continúe como DT de Colón

Los puntos a favor y en contra para que Ezequiel Medrán continúe como DT de Colón

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos