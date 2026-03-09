Uno Santa Fe | Ovación | Claudio Chiqui Tapia

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos fino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La contradicción de Tapia, había planteado la necesidad de torneos más cortos y competitivos, pero la estructura actual muestra el camino inverso.

9 de marzo 2026 · 17:09hs
En abril de 2019, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, fue categórico al referirse al formato de los torneos locales: sostenía que el campeonato de Primera División debía reducir su cantidad de participantes para mejorar la competitividad.

La postura de Claudio Tapia en 2019:

Durante una entrevista televisiva en el programa Líbero, emitido por TyC Sports, el dirigente expresó una posición clara sobre el formato de los campeonatos. En aquel momento, el torneo de Primera División contaba con 26 equipos, número que ya era resultado de una reducción progresiva luego del recordado campeonato de 30 clubes implementado en 2015, una estructura que había quedado como parte del legado de Julio Grondona.

Tapia consideraba que incluso ese número seguía siendo elevado para un torneo de elite. El presidente de la AFA afirmaba que el objetivo debía ser reducir el campeonato a 20 equipos, e incluso planteaba una estructura aún más acotada. Su argumento apuntaba directamente a la comparación con las ligas más importantes del mundo, donde las competiciones suelen disputarse con 18 o 20 participantes.

LEER MÁS: Javier Milei negó que la designación de Juan Mahiques esté relacionada a la causa de Chiqui Tapia

El impacto de la pandemia y la suspensión de los descensos

La estructura de los torneos cambió radicalmente a partir de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 alteró el calendario deportivo en todo el mundo. En ese contexto, la AFA decidió suspender los descensos durante 2020 y también en 2021, una medida que generó fuertes debates dentro del fútbol argentino.

Esa decisión tuvo un efecto directo en el crecimiento del número de equipos en las categorías superiores. Con los ascensos mantenidos y los descensos anulados, el sistema comenzó a expandirse. Según distintos análisis dentro del propio ambiente del fútbol, solo México adoptó una medida similar durante ese período, lo que convirtió al caso argentino en una excepción dentro del escenario internacional.

El proyecto aprobado para reducir los equipos en Primera División

En diciembre de 2021, la Asamblea de la AFA aprobó por unanimidad un plan para reducir progresivamente la cantidad de equipos en Primera División. El esquema contemplaba un descenso gradual hasta alcanzar 22 clubes en 2026. El cronograma era el siguiente:

  • Dos descensos en 2022
  • Cuatro descensos en 2023
  • Cuatro descensos en 2024
  • Cuatro descensos en 2025

Con dos ascensos anuales desde la Primera Nacional, el sistema permitiría estabilizar el torneo con 22 participantes, acercándose a los modelos de las ligas más competitivas del mundo. Sin embargo, ese plan comenzó a perder fuerza con el paso del tiempo y actualmente todo indica que podría quedar sin efecto.

LEER MÁS: River rompe relaciones con AFA y no asistirá más a las reuniones de Comité Ejecutivo

66 equipos en las dos principales categorías

La realidad actual muestra un escenario muy diferente al que se había proyectado. Hoy la Primera División cuenta con 30 equipos, mientras que la Primera Nacional reúne 36 clubes, lo que genera un total de 66 instituciones en las dos categorías más importantes del fútbol argentino.

Esa estructura también impacta directamente en la organización del calendario: cada fin de semana se disputan 33 partidos solo entre ambas divisiones, sin contar el resto de los torneos del ascenso, el fútbol femenino ni el Torneo Proyección. Para muchos dirigentes y analistas, esta expansión plantea interrogantes sobre la competitividad del campeonato, la sustentabilidad económica y la calidad del espectáculo.

Claudio Chiqui Tapia archivo Asociación del Fútbol Argentino AFA
