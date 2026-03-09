Gastón Edul peleará en la Velada del Año 6 contra un periodista cercano a Cristiano Ronaldo

Habrá argentinos en la Velanda, Gastón Edul aceptó el desafío de boxeo organizado por Ibai Llanos y se enfrentará con un periodista español.

El periodista deportivo Gastón Edul protagonizará uno de los combates más comentados de la próxima Velada del Año 6 , el espectáculo de boxeo entre creadores de contenido impulsado por Ibai Llanos . El cronista argentino, conocido por su cobertura de la Selección Argentina de fútbol , se subirá al ring frente al español Edu Aguirre , una figura mediática muy ligada al entorno de Cristiano Ronaldo .

La nueva edición del popular evento de boxeo entre streamers y personalidades del mundo digital se realizará el 25 de julio en Sevilla , una fecha que promete atraer a millones de espectadores en todo el mundo.

Entre los combates confirmados aparece uno de los cruces que más repercusión generó en redes sociales: el enfrentamiento entre Edul y Aguirre, dos periodistas deportivos con perfiles muy distintos.

El cronista argentino, integrante del equipo periodístico de TyC Sports, se volvió una de las voces más reconocidas en la cobertura de la Selección Argentina durante los últimos años. Su presencia en el evento marca un giro inesperado en su carrera, ya que pasará del periodismo deportivo al ring.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/terrenoviral/status/2031079821426745695?s=20&partner=&hide_thread=false Gastón Edul explica por qué aceptó la pelea pese a no ser streamer y sabiendo que la preparación coincidiría con el Mundial.



“No hay un solo argentino, un solo latinoamericano, que cuando lo llamen y le ofrezcan defender y representar a su país diga que no. Por eso, pese a que… pic.twitter.com/yVmbh1uYik — Terreno Viral (@terrenoviral) March 9, 2026

LEER MÁS: El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos fino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Quién es Edu Aguirre, el rival de Edul en la Velada del Año

El rival del periodista argentino será Edu Aguirre, un comunicador español que ganó notoriedad por sus intervenciones mediáticas vinculadas a la actualidad del Real Madrid.Aguirre forma parte de uno de los programas deportivos más polémicos de la televisión española y en reiteradas ocasiones expresó críticas hacia Lionel Messi, lo que lo convirtió en una figura controversial entre los fanáticos del fútbol.

Además, mantiene una relación cercana con Cristiano Ronaldo, con quien ha compartido encuentros personales, celebraciones y vacaciones familiares. Esa proximidad con el delantero portugués también lo posicionó como una de las voces mediáticas que suelen defender al exjugador del Real Madrid en debates futbolísticos.

El cruce con Edul, por lo tanto, tendrá un condimento simbólico adicional: un periodista argentino asociado a la cobertura de Messi frente a un comunicador que ha sido uno de sus críticos más visibles.

El desafío de pelear mientras cubre el Mundial

El combate tendrá una particularidad logística para Edul. El periodista estará cubriendo el Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y deberá preparar la pelea en medio de ese exigente calendario profesional.

El propio cronista explicó que el principal desafío será entrenarse durante los dos meses previos mientras continúa con su trabajo periodístico. Según contó, su rutina diaria será extremadamente intensa: largas jornadas laborales vinculadas al Mundial y, en paralelo, entrenamientos de boxeo para llegar en condiciones al combate. Edul incluso adelantó que durante ese período podría trabajar entre 16 y 17 horas por día, combinando cobertura periodística, viajes y preparación física.

Cómo nació la pelea entre Edul y Aguirre

La idea del combate surgió meses atrás durante una visita de Ibai Llanos a Argentina, donde el streamer mantuvo encuentros con distintos creadores de contenido y figuras del ambiente digital. En ese contexto apareció la posibilidad de organizar un enfrentamiento entre un periodista argentino y uno español. Con el paso de los días, el desafío comenzó a tomar forma hasta confirmarse oficialmente como parte de la cartelera del evento.

Edul aseguró que no dudó demasiado al momento de aceptar la propuesta. Para el periodista, la pelea representa una oportunidad de salir de su zona de confort y asumir un desafío personal fuera del ámbito del periodismo deportivo.

Un combate que promete impacto en redes y audiencias

La Velada del Año se transformó en uno de los espectáculos más grandes del entretenimiento digital en habla hispana, con audiencias que superan ampliamente las de muchos eventos deportivos tradicionales.

La participación de Gastón Edul agrega un ingrediente especial para el público argentino, ya que será uno de los pocos periodistas del país en subirse al ring dentro de este formato. El enfrentamiento ante Edu Aguirre, además, combina rivalidad futbolera, polémica mediática y espectáculo, tres elementos que anticipan uno de los combates más comentados de la edición 2026.