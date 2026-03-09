Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Valentín Carboni fue operado en Racing con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla

El mediocampista de Racing, Valentín Carboni, fue operado con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla, que lo tendrá entre seis y ocho meses inactivo

9 de marzo 2026 · 17:50hs
Valentín Carboni fue operado en Racing con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla

El mediocampista del Inter de Milán de Italia, a préstamo en Racing, Valentín Carboni, fue operado con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla, que lo tendrá entre seis y ocho meses fuera de las canchas.

El campeón de América con la Selección argentina en 2024 sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha, en un entrenamiento con el equipo dirigido por Gustavo Costas.

Carboni empieza su recuperación en Racing

En las últimas horas, el club de Avellaneda comunicó que el futbolista, cuya ficha pertenece al Inter de Milán, fue operado con éxito de dicha lesión: “Valentín Carboni fue operado con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla derecha. Ya se encuentra en su domicilio y comenzará la rehabilitación en los próximos días. A meterle con todo, Valen”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingComunica/status/2031066221009949174&partner=&hide_thread=false

El futbolista, que llegó a Racing como un refuerzo de jerarquía y buscando un lugar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, tendrá entre seis y ocho meses de recuperación de esta lesión que interrumpió, prematuramente, su estadía en Avellaneda.

En Racing apuntan a que Carboni pueda estar disponible para la recta final del Torneo Clausura pero, si esto no llegase a suceder, el mediocampista culminará su préstamo en la "Academia" con tan solo cinco partidos jugados.

Racing Valentín Carboni rodilla
