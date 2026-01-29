Uno Santa Fe | Negocios | Pilay

Pilay entregó más de 180 departamentos en el desarrollo Paseo del Molino

La entrega de Pilay de dos nuevas torres en el lapso de dos semanas consolida el avance sostenido de uno de los desarrollos urbanos de mayor escala de Santa Fe.

29 de enero 2026 · 08:15hs
Ambos edificios cuentan con unidades de uno y dos dormitorios

Ambos edificios cuentan con unidades de uno y dos dormitorios, diseñadas con criterios de funcionalidad, calidad constructiva y terminaciones de primer nivel, que caracterizan a los desarrollos de Pilay.
Pilay comenzó el 2026 con un nuevo hito en la ciudad de Santa Fe al concretar la entrega de más de 180 departamentos en el marco del desarrollo Paseo del Molino, uno de los proyectos urbanos más relevantes de los últimos años.

En el transcurso de dos semanas, se inauguraron dos nuevas torres que continúan dando forma a este complejo de usos mixtos ubicado en un sector estratégico de la ciudad. La primera entrega tuvo lugar el 20 de enero con la torre San Jerónimo 82, el edificio de mayor altura del conjunto. Con 30 pisos, se integra al perfil urbano santafesino y ofrece vistas abiertas y privilegiadas sobre la ciudad, consolidándose como uno de los puntos más altos del desarrollo.

Días después, el 28 de enero, se concretó la entrega de la torre San Jerónimo 86, de 18 pisos, que sumó nuevas viviendas al proyecto. Ambos edificios cuentan con unidades de uno y dos dormitorios, diseñadas con criterios de funcionalidad, calidad constructiva y terminaciones de primer nivel, que caracterizan a los desarrollos de Pilay.

Paseo del Molino continúa así su crecimiento de manera sostenida. La primera etapa del proyecto se completará en las próximas semanas con la entrega de una nueva torre, mientras avanzan las restantes instancias previstas, consolidando una propuesta urbana que combina vivienda, espacios de uso cotidiano y una fuerte integración con el entorno.

Un desarrollo transformador en Santa Fe

Donde antes había historia y recuerdos, hoy empieza a tomar forma un nuevo punto de encuentro. Paseo del Molino es un proyecto de siete torres, conectadas a través de una plaza verde central, ubicada en altura, que se convierte en el corazón de un complejo que eleva la ciudad a lo más alto. Un espacio que combina pasado y futuro, ya que su diseño está pensado en total sintonía con el icónico Molino Fábrica Cultural.

Viviendas, locales comerciales y espacios verdes que se integran de forma perfecta para potenciar el espacio urbano y brindar a sus habitantes una vida distinta.

Paseo del Molino continúa creciendo para convertirse en un símbolo del presente y futuro de Santa Fe, sin dejar de rendir homenaje a su rica historia.

Conocé más sobre el proyecto y sobre Pilay en su web: www.pilay.com.ar

Pilay Santa Fe departamentos viviendas
