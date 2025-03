Tras un arranque de año complejo, cuántos dólares por exportaciones aportará el agro en 2025

En base a los precios y toneladas proyectadas actuales, el sector aportaría US$ 30.800 millones en el mercado de cambios.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario , en este contexto, la producción total de granos para la 2024/25 se estima en 127,5 Mtse estima en 127,5 Mt , lejos de las más de 143 Mt queque se proyectaban en base al área sembrada cuando se lanzaron las siembras. Este guarismo , además, queda por debajo de los 134 Mt de la campaña anterior .

En base a estos números de producción ya las estimaciones de demanda de los diferentes granostotal actual, se estima que en la campaña actual la suma del total exportado en términos de toneladas alcance 92alcance 92,8 Mt, pero lejos de los más de 100, levemente por debajo del volumen exportado en la recientemente finalizada campaña 2023/24, pero lejos de los más de 100 Mt que se llegaron a exportar en años anteriores .que se llegaron a exportar en años anteriores.

La caída interanual se explica principalmente por else explica principalmente por el menor despacho de subproductos de soja , consecuencia del menor volumen estimado a industrializar en elen el transcurso del ciclo ante la menor oferta de poroto .

El total de granos a exportar se proyecta en 53,5 Mt.Las principales variaciones, prácticamente idéntico al volumen exportado en 2023/24. Las principales variaciones se dan en maíz , que alcanzaría 30 Mt (vs. 36 Mt en la recién finalizada campaña ) y en trigo que se estiman 12,8 Mt (vs. 7,6 Mt en la 2023/24 ). Finalmente, el volumen de aceites que se despacharán al exterior se mantiene prácticamente idéntico entre campañas.

En base a estos números de producción y exportaciones de granos, aceites y derivados, y tomando los precios FOB de exportación actuales , se proyecta que la oferta total de divisas del agro alcance US$ 30.800 millones , de los cuales US$ 24.600 millones se volcarán en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y otros US$ 6.200 millones a los dólares financieros , suponiendo que se mantiene vigente el “dólar blend” hasta fines de año.

Captura de Pantalla 2025-03-24 a la(s) 17.22.13.png

Este número es prácticamente idéntico al del año que finalizó, ya que si bien el tonelaje proyectado a exportar es apenas inferior, los precios de algunos de los principales productos se recuperaron levemente respecto del año pasado.