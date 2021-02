"El salario docente disminuyó un 11% en 2020", dicen desde Amsafé

• LEER MÁS: Adriana Cantero: "Los docentes santafesinos tienen el mejor salario de la región"

En cuanto a los planteos en la reunión paritaria, Alonso comentó: "Primero recuperar lo perdido el año pasado y después empezar a concertar las nuevas pautas de incremento tanto para activos como para pasivos. Estamos en una etapa de crisis, que tuvo repercusión en la economía mundial, de la nación, de la provincia, no descubrimos nada. Lo que sí entendemos es que no tenemos que ser los trabajadores los que paguemos el costo de la crisis, por lo tanto el gobierno de la provincia va a tener que hacer un giro en la política salarial para mejorar el haber".

En relación a los problemas edilicios, amplió: "En el departamento La Capital, en 2020, se produjeron muchísimos robos en las escuelas, hubo instituciones prácticamente desmanteladas. Por lo tanto es necesario mayor inversión, para reponer lo robado, y para mejorar los edificios escolares, para garantizar la salud, la seguridad. Cuando uno piensa en la presencialidad es necesario que los establecimientos educativos estén acorde a los protocolos. Está claro que tiene que haber termómetros, alcohol en gel, lugares ventilados, personal que pueda limpiar periódicamente los ámbitos".

Cabe destacar que según adelantó el Ejecutivo, las clases serán con una modalidad de alternancia entre presencialidad una semana y a la otra, a distancia. Los detalles de operatividad aún no se dieron a conocer en profundidad, pero sí adelantó Cantero que será con grupos pequeños, recreos más extensos y horarios de clases reducidos. "Por el momento no hay directivas, hasta ahora hay una resolución que establece que el 16 de febrero los docentes se van a reincorporar a sus actividades. Actividades que todavía no han sido diagramadas por el ministerio".

"Porque en el 2020 no hubo una formación ni una capacitación por parte del Estado para poder garantizar mejores vínculos informáticos con nuestros estudiantes. Serán todos elementos a tener en cuenta cuando estemos pensando de qué manera llevaremos adelante el ciclo lectivo", agregó el referente de Amsafé.

Tampoco está claro cómo será el reintegro del personal que forma parte del grupo de riesgo. "Es un elemento a tener en cuenta cómo se discute la presencialidad, cuál va a ser la situación de aquellas compañeras y compañeros que son personal de este riesgo. Por eso creemos que el Estado va a tener que invertir para garantizar el derecho a la educación", opinó Alonso.

Por último, Cantero dijo la semana pasada a UNO Santa Fe que la vacunación docente no será determinante para arrancar. Por su parte, Alonso sostuvo: "Es importante un cronograma de vacunas que implique que la gran mayoría tenga la posibilidad de vacunarse antes del inicio del ciclo lectivo. Está claro que la vacuna no es obligatoria, pero para nosotros son necesarias, no solamente para cuidar nuestra salud sino también para cuidar la salud del estudiantado. El gobierno debería presentar un cronograma de vacunación".