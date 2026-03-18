Champions League: definidos los cuartos con duelos de alto voltaje europeo

El camino hacia la final de Champions League en Budapest, con cruces que prometen máxima exigencia táctica y futbolística

La Champions League 2025/26 ingresó en su tramo decisivo con la confirmación de los cruces de cuartos de final , donde ocho equipos de élite buscarán avanzar hacia la final del 30 de mayo en Budapest. Con series de alto voltaje, el cuadro ya proyecta duelos de máxima exigencia táctica y jerarquía individual , consolidando el nivel competitivo del certamen.

Tras la conclusión de los octavos de final, el cuadro quedó definitivamente armado, no solo con los enfrentamientos de cuartos sino también con el camino hacia semifinales. Este formato permite anticipar posibles choques entre gigantes europeos, en un torneo que exige precisión en los detalles, gestión de cargas físicas y eficacia en el último tercio para sostener aspiraciones de título.

Cruces confirmados

Los emparejamientos de cuartos de final presentan enfrentamientos de estilos y jerarquías contrastantes. París Saint-Germain se medirá con Liverpool en un duelo que promete intensidad en transición y presión alta. Por su parte, Real Madrid enfrentará a Bayern Múnich en un clásico europeo donde la experiencia y la capacidad de adaptación táctica suelen marcar diferencias.

El cruce entre Barcelona y Atlético de Madrid ofrecerá un choque de identidades: posesión, amplitud y circulación ofensiva frente a un bloque compacto, agresivo en la recuperación y letal en transiciones. Finalmente, Arsenal se enfrentará a Sporting Lisboa en una serie que pondrá a prueba la dinámica joven del conjunto inglés frente a la estructura organizada del equipo portugués.

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Calendario y hoja de ruta

Las fechas también quedaron establecidas: los partidos de ida de cuartos se disputarán en la semana del 7 de abril, mientras que las revanchas tendrán lugar en la semana del 14. Las semifinales se jugarán entre el 28 de abril y el 5 de mayo, configurando el camino hacia la final del 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

En este escenario, cada equipo deberá optimizar rotaciones, sostener intensidad competitiva y minimizar errores en zonas críticas, factores determinantes en instancias de eliminación directa. La Champions entra en su fase más exigente, donde el margen de error se reduce al mínimo y cada detalle puede definir el destino hacia la gloria europea.