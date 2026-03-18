Golazo de Julián Álvarez y pase a cuartos: Atlético eliminó a Tottenham

Julián Álvarez fue decisivo con un gol y una asistencia en la derrota 3-2 ante Tottenham, resultado que no impidió la clasificación del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez volvió a ser determinante en una noche de alta exigencia europea , al marcar un gol clave y asistir en otro para el Atlético de Madrid, que cayó 3-2 ante Tottenham pero aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Champions League con un global de 7-5 . Su influencia en el último tercio fue decisiva para sostener la ventaja conseguida en la ida.

El desarrollo del encuentro mostró a un Atlético dispuesto a gestionar la ventaja obtenida en el primer cruce, donde se había impuesto 5-2. Sin embargo, Tottenham salió con una postura agresiva, adelantando líneas y buscando presión alta. Tras un gol anulado a Ademola Lookman por fuera de juego en el arranque, los ingleses lograron abrir el marcador a los 30 minutos por intermedio de Randal Kolo Muani, generando incertidumbre en la estructura defensiva del conjunto dirigido por Diego Simeone.

El impacto de Julián Álvarez

El punto de inflexión llegó en el inicio del complemento. Julián Álvarez, con lectura de espacios y precisión en la ejecución, definió con jerarquía para establecer el 1-1 parcial, un tanto que amplió el global a 6-3 y le devolvió tranquilidad al equipo español. Más allá del gol, su desempeño se sostuvo en la movilidad constante, la presión sobre la salida rival y la capacidad de asociarse en zonas de gestación.

Posteriormente, el argentino volvió a ser protagonista al asistir a Dávid Hancko con un centro preciso, que derivó en el 2-2 parcial. Este aporte en doble faceta, definición y generación, evidenció su importancia dentro del sistema ofensivo, donde actúa como una pieza versátil, capaz de alternar entre referencia y segunda punta.

Un cierre intenso y clasificación asegurada

El tramo final del partido mantuvo la intensidad. Xavi Simons, figura del Tottenham, anotó por duplicado para sostener la ilusión local y decretar el 3-2 definitivo. Sin embargo, el conjunto inglés no logró revertir la desventaja acumulada, y Atlético de Madrid terminó asegurando su clasificación con un global de 7-5, mostrando capacidad de resistencia, orden táctico y eficacia en momentos clave.

Tras el encuentro, Julián Álvarez destacó la dificultad del cruce: “Sabíamos que no iba a ser fácil... lo importante es que pasamos a cuartos”, mientras que Simeone fue contundente en su análisis: “Cuando está bien es diferencial. Es el mejor jugador que tenemos”. Las declaraciones reflejan el peso específico del delantero dentro de un equipo que combina solidez defensiva con transiciones rápidas y contundentes.