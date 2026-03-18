Barcelona aplastó a Newcastle y avanzó con autoridad a cuartos de Champions

El equipo catalán goleó 7-2 en el Camp Nou y selló un contundente 8-3 global ante Newcastle con una actuación ofensiva demoledora y alta eficacia .

Barcelona firmó una actuación arrolladora en el Camp Nou y selló su clasificación a cuartos de final de la Champions League con un global de 8-3. Con una propuesta ofensiva dominante, presión alta sostenida y eficacia en la definición , el conjunto culé desbordó a un Newcastle que mostró fragilidad defensiva y errores en salida que resultaron determinantes en el desarrollo del partido.

Desde el inicio, el equipo catalán impuso condiciones con circulación dinámica y ocupación inteligente de los carriles interiores. A los cinco minutos, Raphinha abrió el marcador tras un pase atrás de Fermín López, definiendo con apertura de pie desde el sector derecho del área. Sin embargo, Newcastle encontró respuesta rápida: Anthony Elanga aprovechó espacios por banda derecha y, sin marca, igualó transitoriamente el encuentro, evidenciando desajustes en la transición defensiva del local .

Reacción inmediata y control del juego

Lejos de desordenarse, Barcelona retomó el control a partir de la posesión y la pelota parada. A los 17 minutos, tras un tiro libre al segundo palo, Gerard Martín bajó el balón de cabeza y Marc Bernal definió de primera para el 2-1. Pero nuevamente Elanga capitalizó una falencia en la cobertura de Joao Cancelo y estableció el 2-2, manteniendo al conjunto inglés en partido pese a la superioridad territorial del local.

El quiebre llegó en el cierre del primer tiempo: Lamine Yamal, desde el punto penal tras una infracción sobre Raphinha, marcó el 3-2 con un remate bajo y cruzado. Ese gol modificó la inercia emocional del encuentro y consolidó el dominio del Barça, que ya mostraba mayor precisión en los últimos metros.

Exhibición ofensiva en el complemento

En la segunda etapa, Barcelona elevó su intensidad y resolvió el partido con contundencia. A los seis minutos, Fermín López atacó la espalda de la defensa y, tras un pase filtrado de Raphinha, definió con categoría en el mano a mano para el 4-2. A partir de allí, el equipo profundizó su superioridad con movimientos coordinados en ataque y presión tras pérdida, desarticulando por completo a su rival.

Robert Lewandowski amplió la diferencia con un doblete: primero con un cabezazo en el área chica tras un córner al segundo palo, y luego con un potente remate cruzado tras asistencia de Yamal, exhibiendo su vigencia como referencia ofensiva. La goleada se cerró a los 26 minutos, cuando Raphinha presionó alto, interceptó una salida defectuosa de Sven Botman y definió con precisión para el 7-2 final, coronando una actuación individual y colectiva sobresaliente.

Camino a cuartos

Con este resultado, Barcelona avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al Atlético de Madrid en un cruce que promete alta exigencia táctica. El equipo catalán llega con un funcionamiento aceitado, capacidad goleadora y variantes ofensivas, consolidándose como uno de los candidatos a pelear por el título en el tramo decisivo del torneo.